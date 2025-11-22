17 साल अमेरिका में रहने के बाद हुआ पछतावा, भारत क्यों भागकर वापस आ रहा कपल?

NRI Couple Returns To India: अक्सर हम सुनते हैं कि लोग बेहतर ज़िंदगी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन एक NRI कपल ने इसके ठीक उल्टा किया है. अमेरिका में पूरे 17 साल बिताने के बाद यह पति-पत्नी अपने जुड़वा बच्चों के साथ वापस भारत लौट आए हैं. सोशल मीडिया पर इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका का हेल्थकेयर सिस्टम (इलाज की व्यवस्था) उनकी जेब पर कितना भारी पड़ रहा था.

अमेरिका में इलाज इतना महंगा क्यों पड़ रहा था?

इंस्टाग्राम पर अपना दर्द बयां करते हुए कपल ने बताया कि अमेरिका में बीमार पड़ना मतलब अपनी जमा-पूंजी गंवाना है. उन्होंने समझाया कि वहां इंश्योरेंस होने के बावजूद पहले अपनी जेब से एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, तब जाकर बीमा कंपनी मदद करती है. उन्होंने बताया, "हमें हर महीने इंश्योरेंस का प्रीमियम देने के अलावा साल में करीब 14,000 डॉलर (लगभग 11-12 लाख रुपये) अपनी जेब से खर्च करने पड़ते थे. हमें जो सबसे सस्ता प्लान मिल रहा था, उसका महीने का खर्चा ही 1,600 डॉलर था और उस पर भी 15,000 डॉलर का अलग खर्चा. और इसमें तो हमारे बच्चों का खर्चा शामिल भी नहीं था!" छोटी-मोटी बीमारी में भी डॉक्टर के पास जाना बहुत तनावपूर्ण और महंगा हो गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

भारत आने का फैसला क्यों लिया?

बढ़ते खर्च और वहां कोई अपना (सपोर्ट सिस्टम) न होने की वजह से, परिवार ने भारत आने का फैसला किया. उन्होंने कहा, "भारत आने का मतलब यह नहीं है कि यहां सब कुछ परफेक्ट है. लेकिन कम से कम यहां इलाज एक लग्जरी नहीं है. यहां हमें अच्छे डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं और इलाज के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता." उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला किसी डर से भागने का नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की तरफ जाने का था जहां बीमारी का खर्चा इतना न डराए और बच्चों को पालना एक अकेली जंग न लगे. उन्हें भारत में वो 'मानसिक शांति' मिली जो वहां नहीं थी.

लोगों ने इस फैसले पर क्या कहा?

इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. लोग उनके फैसले की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सिर्फ हेल्थकेयर ही नहीं और भी कई दिक्कतें हैं वहां. आपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत सही कदम उठाया." एक और व्यक्ति ने एक हैरान करने वाला तुलनात्मक उदाहरण दिया, "मेरी ननद अमेरिका में डॉक्टर हैं. वहां उनके अपेंडिक्स के ऑपरेशन का बिल 45,000 डॉलर (करीब 37 लाख रुपये) आया, जबकि भारत में यह काम 30,000 रुपये में हो जाता."

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

क्या विदेशी भी भारत के इलाज से खुश हैं?

सिर्फ भारतीय ही नहीं, एक अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर जो पिछले चार साल से भारत में रह रही हैं, उन्होंने भी अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक बार उनका अंगूठा कट गया था. वह साइकिल से पास के अस्पताल गईं, 45 मिनट में इलाज हो गया और बिल आया सिर्फ 50 रुपये. उन्होंने कहा कि अमेरिका में इसके लिए हजारों रुपये लग जाते. सुविधाओं के मामले में हम भले ही पश्चिम की ओर देखते हों, लेकिन सुकून और अपनेपन के मामले में भारत का कोई जवाब नहीं.