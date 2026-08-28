/भारत में ₹25 लाख की सैलरी या अमेरिका के ₹1 करोड़? NRI ने बताया कहां होती है ज्यादा बचत, Video वायरल

नितिन ने अमेरिका के खर्चों की तुलना अपने भारत में बिताए दिनों से भी की. उनके मुताबिक, भारत में उनकी सालाना कमाई करीब 25 लाख रुपये थी. इसका मतलब महीने की कमाई लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये के आसपास बैठती थी. उस समय उनके घर का किराया करीब 30 हजार रुपये महीना था. इसके अलावा रोजमर्रा के खर्च भी अमेरिका की तुलना में काफी कम थे. नितिन का कहना है कि इन सभी खर्चों को निकालने के बाद भी वह हर महीने करीब 1 से 1.25 लाख रुपये तक आसानी से बचा लेते थे. मतलब कमाई अमेरिका के मुकाबले कई गुना कम थी, लेकिन सेविंग का हिस्सा ज्यादा था. यही बात उनके पूरे वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट है. वह लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ सैलरी देखकर किसी देश में आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.