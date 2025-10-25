Advertisement
trendingNow12975482
Hindi Newsजरा हटके

95 रुपये में 2.25 लीटर की कोल्ड ड्रिंक देख चौंका NRI, जर्मनी से भारत लौटे युवक का वीडियो वायरल

Germany NRI: वीडियो में युवक एक टैक मिंट के छोटे से डिब्बे की ओर इशारा करते हुए बताता है कि ये भारत में बीस रुपए का है जबकि जर्मनी में इसकी कीमत 200 रुपए है. एनआरआई युवक की प्रतिक्रिया देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर कमेंट किए हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

95 रुपये में 2.25 लीटर की कोल्ड ड्रिंक देख चौंका NRI, जर्मनी से भारत लौटे युवक का वीडियो वायरल

Indian supermarket: आजकल अक्सर भारत के युवा विदेश जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं. उनका मानना है कि वो विदेश में जाकर अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं और मजे से जिंदगी जी सकते हैं लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने बहुत बड़ा संदेश उन युवाओं को दिया है जो विदेशी जमीन पर कमाई के सहारे खुद को बेहतरीन जिंदगी देने का दावा करते हैं.  

जर्मनी से लौटा युवक 
जर्मनी से हाल ही में भारत लौटे एक एनआरआई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में भारतीय मूल का विदेशी नागरिक किरयाना स्टोर पर अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने गया था. इस दौरान उसको सुपरमार्केट में 95 रुपए की 2.25 लीटर कोक दिखाई दी, जिसको
देखकर वो चौंक गया. उसके चौंकने का कारण जर्मनी से ज्यादा सस्ती चींजे भारत में मिलने का कारण है. वायरल वीडियो में युवक यह भी बताता नजर आ रहा है कि यूरोप में चीजें भारत की बजाय कितनी महंगी है. 

भारत में सस्ती चींजे 
वीडियो में युवक एक टैक मिंट के छोटे से डिब्बे की ओर इशारा करते हुए बताता है कि ये भारत में बीस रुपए का है जबकि जर्मनी में इसकी कीमत 200 रुपए है. एनआरआई युवक की प्रतिक्रिया देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर कमेंट किए हैं. ये वीडियो उन भारतीयों को ज्यादा पसंद आई है जो बाहर विदेशों में रहते हैं और उनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है. इस वीडियो को उन सभी यूजर्स के द्वारा पसंद किया गया जो बाहर देशों में रहकर रोजाना इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के लिए अलग-अलग कीमत अदा करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Trish (@verychalanttrish)

विदेश में मंहगाई 
वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है की बेसक विदेशों में आपको काम के लिए पैसे भारत की अपेक्षा ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन वहां के खर्चे भी उसी हिसाब से महंगे है.वायरल हुए वीडियो में युवक जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे साफ जाहिर है की भारत में रोजाना इस्तेमाल की चीजें काफी किफायदी दाम में उपलब्ध हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत