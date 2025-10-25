95 रुपये में 2.25 लीटर की कोल्ड ड्रिंक देख चौंका NRI, जर्मनी से भारत लौटे युवक का वीडियो वायरल

Indian supermarket: आजकल अक्सर भारत के युवा विदेश जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं. उनका मानना है कि वो विदेश में जाकर अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं और मजे से जिंदगी जी सकते हैं लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने बहुत बड़ा संदेश उन युवाओं को दिया है जो विदेशी जमीन पर कमाई के सहारे खुद को बेहतरीन जिंदगी देने का दावा करते हैं.

जर्मनी से लौटा युवक

जर्मनी से हाल ही में भारत लौटे एक एनआरआई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में भारतीय मूल का विदेशी नागरिक किरयाना स्टोर पर अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने गया था. इस दौरान उसको सुपरमार्केट में 95 रुपए की 2.25 लीटर कोक दिखाई दी, जिसको

देखकर वो चौंक गया. उसके चौंकने का कारण जर्मनी से ज्यादा सस्ती चींजे भारत में मिलने का कारण है. वायरल वीडियो में युवक यह भी बताता नजर आ रहा है कि यूरोप में चीजें भारत की बजाय कितनी महंगी है.

भारत में सस्ती चींजे

वीडियो में युवक एक टैक मिंट के छोटे से डिब्बे की ओर इशारा करते हुए बताता है कि ये भारत में बीस रुपए का है जबकि जर्मनी में इसकी कीमत 200 रुपए है. एनआरआई युवक की प्रतिक्रिया देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर कमेंट किए हैं. ये वीडियो उन भारतीयों को ज्यादा पसंद आई है जो बाहर विदेशों में रहते हैं और उनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है. इस वीडियो को उन सभी यूजर्स के द्वारा पसंद किया गया जो बाहर देशों में रहकर रोजाना इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के लिए अलग-अलग कीमत अदा करते हैं.

विदेश में मंहगाई

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है की बेसक विदेशों में आपको काम के लिए पैसे भारत की अपेक्षा ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन वहां के खर्चे भी उसी हिसाब से महंगे है.वायरल हुए वीडियो में युवक जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे साफ जाहिर है की भारत में रोजाना इस्तेमाल की चीजें काफी किफायदी दाम में उपलब्ध हैं.