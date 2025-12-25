8 साल बाद भारत लौटे NRI दोस्त को दिखी ऐसी सच्चाई, कैसे विदेश से सस्ता है इंडिया? अंगुलियों पर गिना डाला

India Growth Debate: भारत की हालिया तरक्की को लेकर एक NRI का नजरिया सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया. वीकेंडइन्वेस्टिंग के फाउंडर आलोक जैन ने बताया कि न्यूयॉर्क से आए उनके एक दोस्त ने आठ साल बाद भारत की यात्रा की. दोस्त ने भारत की अद्भुत ऊर्जा की तारीफ करते हुए कहा कि देश बहुत तेजी से बदल रहा है. उसके लिए यह बदलाव सिर्फ इमारतों या सड़कों तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों के आत्मविश्वास और माहौल में भी साफ झलक रहा था.

'बाहर रहकर मालूम चला कि भारत में क्या हुए बदलाव'

आलोक जैन ने लिखा कि किसी देश में रहकर चीजें देखने और बाहर से आकर देखने में बड़ा फर्क होता है. उनके दोस्त को सबसे ज्यादा हैरानी भारत में मेडिकल खर्च, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की लागत देखकर हुई. जो चीजें भारत में आम मानी जाती हैं, वही अमेरिका में बहुत महंगी हैं. यही आउटसाइडर पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया पर बहस की वजह बना.

अमेरिका और भारत के खर्चों में कितना बड़ा फर्क?

आलोक जैन के पोस्ट के अनुसार, उनके दोस्त ने बताया कि अमेरिका में वह अपने घर के मोबाइल और डेटा पर करीब 600 डॉलर खर्च करता है. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उसे हर साल लगभग 30,000 डॉलर देने पड़ते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 2 प्रतिशत अलग से देना होता है. तुलना में भारत की लागत काफी कम है. हालांकि दोस्त ने यह भी माना कि अमेरिका की हवा ज्यादा साफ है, लेकिन भारत में कई दूसरी चीजें बेहतर हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की राय क्यों बंटी हुई दिखी?

पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई यूजर्स ने इस अनुभव से सहमति जताई और कहा कि अमेरिका में रहकर ये बातें भले अजीब लगें, लेकिन सच्चाई यही है. कुछ लोगों ने इसे संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक जुड़ाव से भी जोड़ा और कहा कि ये सब जीवन की असली कमाई है. वहीं कुछ यूजर्स ने इस नजरिए को चुनौती दी. उनका कहना था कि बेहतर जीवन स्तर केवल खर्च से तय नहीं होता. एयर क्वालिटी, वॉक करने लायक पब्लिक स्पेस और सिविक सुविधाओं में न्यूयॉर्क भारत से काफी आगे है. कुछ ने यह भी कहा कि अगर भारत इतना ही बेहतर है तो NRI को स्थायी रूप से लौट आना चाहिए.