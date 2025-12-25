Advertisement
trendingNow13052759
Hindi Newsजरा हटके8 साल बाद भारत लौटे NRI दोस्त को दिखी ऐसी सच्चाई, कैसे विदेश से सस्ता है इंडिया? अंगुलियों पर गिना डाला

8 साल बाद भारत लौटे NRI दोस्त को दिखी ऐसी सच्चाई, कैसे विदेश से सस्ता है इंडिया? अंगुलियों पर गिना डाला

NRI India Visit: भारत की तेज रफ्तार तरक्की को लेकर एक NRI के अनुभव ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. महंगे अमेरिकी हेल्थकेयर, मोबाइल बिल और टैक्स के मुकाबले भारत की सस्ती सुविधाओं और बढ़ती ऊर्जा पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 साल बाद भारत लौटे NRI दोस्त को दिखी ऐसी सच्चाई, कैसे विदेश से सस्ता है इंडिया? अंगुलियों पर गिना डाला

India Growth Debate: भारत की हालिया तरक्की को लेकर एक NRI का नजरिया सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया. वीकेंडइन्वेस्टिंग के फाउंडर आलोक जैन ने बताया कि न्यूयॉर्क से आए उनके एक दोस्त ने आठ साल बाद भारत की यात्रा की. दोस्त ने भारत की अद्भुत ऊर्जा की तारीफ करते हुए कहा कि देश बहुत तेजी से बदल रहा है. उसके लिए यह बदलाव सिर्फ इमारतों या सड़कों तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों के आत्मविश्वास और माहौल में भी साफ झलक रहा था.

'बाहर रहकर मालूम चला कि भारत में क्या हुए बदलाव'

आलोक जैन ने लिखा कि किसी देश में रहकर चीजें देखने और बाहर से आकर देखने में बड़ा फर्क होता है. उनके दोस्त को सबसे ज्यादा हैरानी भारत में मेडिकल खर्च, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की लागत देखकर हुई. जो चीजें भारत में आम मानी जाती हैं, वही अमेरिका में बहुत महंगी हैं. यही आउटसाइडर पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया पर बहस की वजह बना.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

अमेरिका और भारत के खर्चों में कितना बड़ा फर्क?

आलोक जैन के पोस्ट के अनुसार, उनके दोस्त ने बताया कि अमेरिका में वह अपने घर के मोबाइल और डेटा पर करीब 600 डॉलर खर्च करता है. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उसे हर साल लगभग 30,000 डॉलर देने पड़ते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 2 प्रतिशत अलग से देना होता है. तुलना में भारत की लागत काफी कम है. हालांकि दोस्त ने यह भी माना कि अमेरिका की हवा ज्यादा साफ है, लेकिन भारत में कई दूसरी चीजें बेहतर हो रही हैं.

 

 

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी 

सोशल मीडिया पर लोगों की राय क्यों बंटी हुई दिखी?

पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई यूजर्स ने इस अनुभव से सहमति जताई और कहा कि अमेरिका में रहकर ये बातें भले अजीब लगें, लेकिन सच्चाई यही है. कुछ लोगों ने इसे संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक जुड़ाव से भी जोड़ा और कहा कि ये सब जीवन की असली कमाई है. वहीं कुछ यूजर्स ने इस नजरिए को चुनौती दी. उनका कहना था कि बेहतर जीवन स्तर केवल खर्च से तय नहीं होता. एयर क्वालिटी, वॉक करने लायक पब्लिक स्पेस और सिविक सुविधाओं में न्यूयॉर्क भारत से काफी आगे है. कुछ ने यह भी कहा कि अगर भारत इतना ही बेहतर है तो NRI को स्थायी रूप से लौट आना चाहिए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

NRItrendingviral

Trending news

बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा