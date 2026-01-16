कुदरत के आगे सब फेल! समंदर ने निगल ली जमीन, अब गिर जाएगी इतिहास की ये आइकॉनिक इमारत

Nuclear Bunker: ब्रिटेन के ईस्ट यॉर्कशायर तट पर टनस्टॉल बीच की चट्टानों पर बना यह न्यूक्लियर बंकर साल 1959 में तैयार किया गया था. उस दौर में पूरी दुनिया कोल्ड वॉर के तनाव से गुजर रही थी और ब्रिटेन को सोवियत यूनियन से परमाणु हमले का डर था. यही वजह थी कि समुद्र से करीब 100 गज दूर जमीन के नीचे यह बंकर बनाया गया. पिछले छह दशकों में समुद्र और हवा ने चट्टानों को लगातार काटा है. जिस बंकर को कभी सुरक्षित दूरी पर बनाया गया था, वह अब चट्टान के बिल्कुल किनारे आ चुका है. हालत यह है कि इमारत अब महज कुछ इंच की दूरी पर खड़ी है और कभी भी करीब 25 फीट नीचे समुद्र की ओर गिर सकती है.

इस बंकर का असली मकसद क्या था?

यह बंकर रॉयल ऑब्जर्वर कॉर्प्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता था. इसका काम संभावित न्यूक्लियर हमले की स्थिति में रेडिएशन और विस्फोट से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखना था. इसमें सिर्फ दो छोटे कमरे थे, जहां आमतौर पर दो वॉलेंटियर सीमित समय के लिए तैनात रहते थे. शुरुआत में यह बंकर जमीन के नीचे छिपा हुआ था, इसलिए आम लोगों को इसकी मौजूदगी का पता तक नहीं था. समय के साथ जब चट्टानें घिसती चली गईं, तो यह ढांचा धीरे-धीरे बाहर दिखने लगा और अब यह स्थानीय लैंडस्केप का एक अजीब लेकिन डरावना हिस्सा बन चुका है.

सेना ने इस बंकर को कब छोड़ा और क्यों?

सोवियत यूनियन के पतन के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने इस बंकर को डी-कमीशन कर दिया. इसके बाद जमीन और उस पर मौजूद सैन्य ढांचे को निजी जमीन मालिक को लौटा दिया गया. तभी से यह बंकर बिना किसी देखरेख के मौसम की मार झेलता रहा. इतिहासकार डेवि रॉबिन्सन इस बंकर के आखिरी दिनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह इमारत अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है. इतिहासकार चाहते हैं कि इसे किसी तरह हटाकर सुरक्षित किया जाए, ताकि कोल्ड वॉर की यह याद पूरी तरह खत्म न हो जाए.

ईस्ट यॉर्कशायर का तट इतना खतरनाक क्यों?

ईस्ट यॉर्कशायर को ब्रिटेन के सबसे तेजी से कटने वाले तट का दर्जा मिला है. पर्यावरण एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक, रोमन काल से अब तक यहां करीब तीन मील तट समुद्र में समा चुका है. कमजोर चट्टानें इस कटाव की सबसे बड़ी वजह हैं. जैसे-जैसे बंकर गिरने की खबर फैली, वैसे-वैसे लोग इसे देखने पहुंचने लगे. ईस्ट राइडिंग काउंसिल ने साफ चेतावनी दी है कि लोग चट्टान के ऊपर और नीचे, दोनों जगहों से दूरी बनाए रखें.

प्रशासन का कहना है कि इस ढांचे की जिम्मेदारी निजी जमीन मालिक की है और इस इलाके में कोई सक्रिय तटीय सुरक्षा नहीं की जा रही. अगर हालात ऐसे ही रहे, तो यह कोल्ड वॉर का गवाह रहा न्यूक्लियर बंकर जल्द ही समुद्र में समा सकता है. यह सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं होगा, बल्कि उस दौर की एक डरावनी कहानी का अंत भी होगा, जब परमाणु युद्ध का साया पूरी दुनिया पर मंडराता था.