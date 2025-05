चौराहे पर क्यों लगाई 45 फुट की महिला की नंगी मूर्ति? वजह पता चली तो मच गया बवाल

Trending News: सैन फ्रांसिस्को के एम्बार्केडेरो प्लाजा में एक 45 फीट ऊंची नग्न महिला की मूर्ति स्थापित की गई है. इस स्टील की मूर्ति का नाम आर-इवोल्यूशन है और इसका वजन 15,000 किलोग्राम है. यह रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाती है. इसे कलाकार मार्को कोक्रेन ने बनाया है जो उनकी ‘द ब्लिस प्रोजेक्ट’ श्रृंखला का आखिरी हिस्सा है. यह मूर्ति पहली बार 2015 में बर्निंग मैन फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई थी.

टूरिस्ट बढ़ाने की कोशिश

सैन फ्रांसिस्को रिक्रिएशन एंड पार्क डिपार्टमेंट, सिजब्रैंडिज फाउंडेशन और बिल्डिंग 180 ने पिछले महीने इस मूर्ति को स्थापित किया. उनका मानना है कि यह मूर्ति अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगी और शहर की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगी. लेकिन इस मूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोगों ने इस मूर्ति की आलोचना की है. एक एक्स यूजर ने लिखा, "सैन फ्रांसिस्को ने पर्यटन बढ़ाने के लिए 45 फीट की नग्न महिला मूर्ति का अनावरण किया. लेकिन शहर में अपराध, बेघर लोग और अवैध प्रवासी जैसी समस्याएं हैं. इनका समाधान होने पर ज्यादा पर्यटक आएंगे."

San Francisco unveiled their 45-foot statue of a nude woman Thursday at Embarcadero Plaza to attract tourism. The piece is titled “R-Evolution.”

SF continues to be plagued by crime, homeless, and illegals. The city would have many more tourists if these issues were addressed. pic.twitter.com/zc0EUunniF

— Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) April 13, 2025