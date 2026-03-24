मुगल इतिहास की वो रानी जिसने गद्दी पर बैठे बिना पूरे साम्राज्य को अपनी उंगलियों पर नचाया!

Nur Jahan- Jahangir Love Story: मुगल इतिहास में नूरजहां की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि सत्ता, संघर्ष और राजनीति की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है. वह गद्दी पर नहीं बैठी, लेकिन मुगल साम्राज्य के फैसलों पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कहा जाता है. हुकूमत उसके इशारों पर चलती थी. जहांगीर के हरम में हजारों महिलाएं थीं, लेकिन उसका दिल केवल मेहर-उन-निसा पर आकर टिक गया. 17 साल का लंबा इंतजार, एक विवाह, एक दर्दनाक अलगाव और फिर एक शाही ताज. इस कहानी ने उसे इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल कर दिया.

हरम कितना बड़ा था?

जहांगीर के हरम की चर्चा इतिहास में हमेशा विवादों में रही है. अंग्रेज यात्री थॉमस रो ने इसे हजारों महिलाओं का निवास बताया, जबकि अन्य इतिहासकारों ने इसे अलग-अलग रूप में पेश किया. कुछ ने इसे 300 महिलाओं का समूह बताया तो कुछ ने केवल प्रमुख रानियों की सूची गिनाई. खुद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में केवल 19 बेगमों का जिक्र किया है. इस हरम में रिश्ते, राजनीति और शक्ति का अनोखा मिश्रण था. यही वह जगह थी जहां मेहर-उन-निसा का नाम धीरे-धीरे सबसे खास बनने वाला था.

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पहली मुलाकात कैसे हुई?

बीबीसी खबर में छपी एक लेख के अनुसार, अकबर के दरबार में मेहर-उन-निसा के पिता गियास बेग एक उच्च अधिकारी थे. मेहर अपनी मां के साथ अक्सर शाही महलों में जाती थी. यहीं पर शहजादा सलीम यानी जहांगीर ने पहली बार उसे देखा और पहली नजर में ही उसका दिल उस पर आ गया. एक बार एकांत में सलीम ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह घबरा गई और वहां से चली गई. यह घटना अकबर तक पहुंची, जिन्होंने तुरंत मेहर का रिश्ता अली कुली बेग से तय कर दिया ताकि मामला शांत हो सके.

क्या यह प्यार और गहरा हो गया?

एक शाही भोज के दौरान मेहर नकाब में सामने आई. उसकी आवाज, शिष्टाचार और व्यक्तित्व ने सलीम को पूरी तरह प्रभावित कर दिया. धीरे-धीरे दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता गया. कई मौकों पर सलीम ने उसे देखने और बात करने की कोशिश की. इतिहासकारों के अनुसार, एक बार नकाब गिरने के बाद दोनों की नजरें मिलीं और वह पल सलीम के दिल में हमेशा के लिए बस गया. यह वही समय था जब सलीम का प्रेम जुनून में बदलने लगा था.

अकबर ने रिश्ता क्यों रोक दिया?

सलीम ने अपने पिता अकबर से मेहर के लिए हाथ मांगा, लेकिन तब तक उसकी सगाई अली कुली बेग से हो चुकी थी. अकबर ने यह रिश्ता तोड़ने से साफ इनकार कर दिया. राजनीतिक और पारिवारिक कारणों से यह विवाह जरूरी माना गया. इसके बाद मेहर को बंगाल भेज दिया गया ताकि वह सलीम से दूर रह सके. लेकिन दूरी भी दोनों के दिलों की नजदीकी को खत्म नहीं कर सकी. सलीम लगातार उसे पाने की कोशिश करता रहा.

क्या मेहर की शादी मजबूरी थी?

1594 में मेहर और अली कुली बेग का निकाह हो गया. यह विवाह राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी माना गया. शादी के बाद मेहर बंगाल में रहने लगी और एक बेटी की मां बनी. दूसरी ओर सलीम सत्ता संघर्ष और अपने जीवन की उलझनों में फंस गया. लेकिन दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव खत्म नहीं हुआ. यह रिश्ता समय के साथ दूर जरूर हुआ, लेकिन यादें और भावनाएं हमेशा जीवित रहीं.

अली कुली बेग का अंत कैसे हुआ?

1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम जहांगीर बन गया. कुछ साल बाद उसके बेटे खुसरो ने बगावत कर दी. इसी दौरान अली कुली बेग पर भी बगावत में शामिल होने का आरोप लगा. उसे बंगाल से आगरा लाने का आदेश दिया गया. वहां सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी. जहांगीर के संस्मरणों में अलग कहानी मिलती है, लेकिन इतिहासकार इसे राजनीतिक साजिश मानते हैं. उसकी मौत ने मेहर की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया.

क्या यह सत्ता पाने की योजना थी?

कुछ इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर ने मेहर को पाने के लिए कई कठोर कदम उठाए. कहा जाता है कि उसने अली कुली को शेर से लड़ने के लिए मजबूर किया और उसे “शेर अफगन” की उपाधि दी. बाद में उसे राजनीतिक कारणों से अलग-थलग किया गया. यह सब घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि प्रेम और सत्ता दोनों एक-दूसरे में उलझे हुए थे. अंततः रास्ता साफ हुआ और मेहर की वापसी मुगल दरबार में हुई.

नूरजहां कैसे बनी मुगल शक्ति?

अली कुली की मौत के बाद मेहर को आगरा लाया गया. 1611 में जहांगीर ने उससे निकाह किया और उसे “नूरमहल” नाम दिया, जो बाद में नूरजहां बन गया. यह विवाह केवल प्रेम नहीं बल्कि राजनीति का नया अध्याय था. नूरजहां ने अपनी बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता और कूटनीति से दरबार में मजबूत पकड़ बना ली. वह सिर्फ रानी नहीं रही, बल्कि मुगल सत्ता का एक अहम हिस्सा बन गई.

क्या वह सच में सबसे शक्तिशाली बेगम थी?

नूरजहां धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली महिला बन गई. कहा जाता है कि कई प्रशासनिक फैसले उसके बिना नहीं होते थे. उसने सिक्कों पर अपना नाम तक दर्ज करवाया. जहांगीर भी उसे अपनी सबसे भरोसेमंद सलाहकार मानता था. वह शिकार, राजनीति और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाती थी. उसकी समझ और नेतृत्व ने उसे इतिहास में अमर बना दिया.

क्या यह प्रेम से शुरू होकर सत्ता पर खत्म हुई कहानी थी?

नूरजहां की कहानी प्रेम से शुरू हुई, लेकिन अंत में यह सत्ता और प्रभाव की सबसे बड़ी मिसाल बन गई. जहांगीर का प्रेम, अकबर की राजनीति और मुगल दरबार की साजिशों ने उसे एक साधारण लड़की से मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बना दिया. आज भी उसका नाम इतिहास में उस महिला के रूप में लिया जाता है जिसने बिना गद्दी पर बैठे भी पूरे साम्राज्य को प्रभावित किया.