मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर रानी... जहांगीर की मौत के बाद नूरजहां के साथ क्या हुआ था? जानें पूरी कहानी

Most Powerful Queen of The Mughal Sultanate: मुगल सल्तनत का इतिहास भी कई उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है. बाबर की हुकूमत के साथ साल 1526 ईस्वी में शुरू हुई मुगल सल्तनल भले ही साल 1857 में खत्म हो गई पर इन 331 सालों में इतिहास को कई कहानियां मिल गईं. इन्हीं कहानियों में से एक है जहांगीर की पत्नी नूरजहां की. जो एक साधारण महिला से मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर बेगम बनीं.

लेकिन जहांगीर की मौत के बाद नूरजहां की हालत बिल्कुल बदल गई. दरबार में उनकी ताकत के चलते कई दुश्मन बन गए थे, जिनमें सबसे बड़ा उनका सौतेला बेटा शाहजहां था. शाहजहां ने सत्ता संभालते ही उन्हें दरबार से दूर करके नजरबंद कर दिया. नूरजहां ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल इसी तरह गुमनामी में बिताए. जो रानी कभी सिक्कों पर नाम लिखवाती थीं और शानो-शौकत में रहती थीं वो आख़िर में बिल्कुल शक्तिहीन होकर रह गईं.

सल्तनत के लिए भिड़े भाई-भाई

जहांगीर की मौत के बाद उसका सबसे छोटा बेटा मिर्जा शहरयार बादशाह बना. वह चाहता था कि मुगल सल्तनत को लाहौर से चलाया जाए. लेकिन तीसरे बेटे शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां की अलग योजना थी. कई बार दोनों भाइयों में इसको लेकर टकराव हुआ और रिश्ते बिगड़ते चले गए. जहांगीर की बेगम नूरजहां चाहती थीं कि सत्ता पर उनका असर बना रहे. इसी कारण उन्होंने खुर्रम की शादी अपनी भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से कराई. सिर्फ 11 साल की उम्र में दोनों का निकाह हुआ. हालांकि कमान शहरयार के हाथ में थी, मगर आसफ खान चाहता था कि हिन्दुस्तान पर उसका दामाद शाहजहां राज करे.

मां को कैद में रखा

शाहजहां और आसफ खान ने मिलकर योजना बनाई. योजना के तहत आसफ खान ने लाहौर को निशाना बनाया, जहां से शहरयार शासन कर रहा था. अपनी खास युद्ध रणनीति से उन्होंने शहरयार को बंदी बना लिया. इसके बाद शाहजहां ने मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली. लेकिन गद्दी संभालने के बाद भी शाहजहां को अपनी राह में कई रुकावटें नजर आईं. इसलिए उसने धीरे-धीरे सभी को रास्ते से हटाना शुरू किया. भाई के बाद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थीं सौतेली मां नूरजहां. शाहजहां ने उन्हें कैद कर दिया क्योंकि उन्होंने ही शहरयार को गद्दी दिलाने में मदद की थी.

कंधार में हुआ था नूरजहां का जन्म

नूरजहां का जन्म 31 मई 1577 को कंधार (अफगानिस्तान) में हुआ था. उनका असली नाम मेहरुन्निसा था. “नूरजहां” उपाधि उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर से शादी के बाद मिली. उनके माता-पिता मूल रूप से फारस (ईरान) के थे, लेकिन सफवी शासन के कारण उन्हें वहां से निकलना पड़ा और वे कंधार में बस गए. यहीं मेहरुन्निसा का बचपन बीता, जहां उन्होंने अलग-अलग संस्कृतियों और रीति-रिवाजों के बीच परवरिश पाई.

