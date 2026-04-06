चिंता मत कर छोटे, मैं हूं न... 8 साल के मासूम की थमने वाली थी सांसें, महिला ने अपना 'जिगर' काटकर बचा ली जान

दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, लेकिन नर्स केली पर्किन्स की कहानी सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि वे हमारे आसपास ही सफेद कोट पहनकर घूमते हैं. दरअसल, यह कहानी एक ऐसे निस्वार्थ बलिदान की है, जिसने एक अनजान मासूम की बुझती हुई सांसों में नई जान फूंक दी. जब एक 8 साल का बच्चा जिंदगी और मौत के बीच आखिरी जंग लड़ रहा था, तब एक अजनबी महिला मसीहा बनकर सामने आई. फिर वो कारनामा करके दिखाई जिसे सूनकर आप भावुक हो जाएंगे.

कैसे बनी केली की बहादुरी की कहानी?

आज के दौर में जहां लोग छोटी-छोटी बातों पर अपनों से पीछे हट जाते हैं, वहां नर्स केली पर्किन्स ने वह कर दिखाया जिसे सुनकर रूह कांप जाए. उनके सामने जब यह खबर आई कि एक 8 साल का बच्चा 'लिवर फेलियर' की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की. केली उस बच्चे को पहले से नहीं जानती थीं, न उन्हें उसका नाम पता था और न ही घर का ठिकाना. लेकिन उनके भीतर की नर्स और एक इंसान जाग उठी. उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि वे उस बच्चे का भविष्य धुंधला नहीं होने देंगी और उसे नई जिंदगी देंगी.

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क्या इस कदम से जिंदगी बची?

केली ने अपने जिगर (Liver) का एक बड़ा हिस्सा उस मासूम को डोनेट करने का साहसी फैसला किया. लिवर डोनेशन एक बेहद कठिन प्रक्रिया है, जिसमें डोनर की जान को भी जोखिम होता है, लेकिन केली के मन में सिर्फ उस बच्चे की मुस्कान थी. उन्होंने उस वक्त बच्चे के परिवार का इतिहास या उसकी पृष्ठभूमि नहीं पूछी, बस अपने जज्बे से यह कह दिया, "चिंता मत कर छोटे, तेरा यह 'फ्यूचर' मैं बचाऊंगी." उनके इस एक फैसले ने अस्पताल के उस कमरे से मौत के साये को हमेशा के लिए हटा दिया और बच्चे को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया.

क्यों कही जाती है केली की कहानी मिसाल?

केली पर्किन्स का यह कदम साबित करता है कि असली हीरो वही होते हैं जो बड़ा दिल रखते हैं. आज जहां स्वार्थ का बोलबाला है, वहां केली ने बिना किसी खून के रिश्ते के अपना अंग दान कर समाज को आईना दिखाया है. उस मासूम के लिए केली किसी मसीहा से कम नहीं थीं, क्योंकि उनके बिना उस बच्चे का बचना लगभग असंभव था. चिकित्सा जगत और आम लोग अब केली की इस बहादुरी को सलाम कर रहे हैं. इस घटना ने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और 'जिगर' वाले लोग आज भी चमत्कार कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.