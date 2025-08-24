सामने मौत का खतरा, पीछे एक जान! इस नर्स ने 2 महीने के बच्चे के लिए जोखिम में डाली अपनी जान, वीडियो हुआ वायरल

Nurse crossing flooded drain Viral Video: हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और उफनती नदियों के बीच एक नर्स की बहादुरी का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वैसे तो हर रोज ऐसे कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो वीडियो सामने आया है, उसमें नर्स अपने काम को लेकर कितनी कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर है. ये साफ दिखाई पड़ रहा है. जहां नर्स अपनी जान जोखिम में डालकर 2 महीने के एक नवजात शिशु को बचाने के लिए उफनते नाले को पार करती नजर आ रही है. यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग नर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

नर्स की बहादुरी का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में कमला नाम की एक स्टाफ नर्स को एक खतरनाक नाले को पार करते हुए देखा जा सकता है, जो भारी बारिश के कारण उफान पर है. बताया जा रहा है कि उनके इलाके में पुल बह गया था, जिस वजह से उन्हें रोज अपने काम पर जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है. ऐसे ही उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से एक बेहद जरूरी कॉल आया, जिसमें उन्हें एक 2 महीने के बच्चे के लिए जीवन रक्षक दवा पहुंचाने के लिए कहा गया. इसके बाद वह बिना कुछ सोचे तुरंत मुश्किल रास्तों सो होकर जाने को मजबूर हो गई. वीडियो में दिख रहा है कि वह नाले के तेज बहाव में डूबे हुए पत्थरों पर बहुत सावधानी से चलकर अपना संतुलन बनाते हुए जोखिम भरे नाले को पार करती हैं.

लोगों मे सोशल मीडिया पर की तारीफ

सोशल मीडिया पर यह वीडियो @Katwal_Vinod नाम के एक्स यूजर ने शेयर किया है. जहां वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'मिलिए स्टाफ नर्स कमला से, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दो महीने के बच्चे को जरूरी इंजेक्शन लगवाया. जब उनके इलाके में पुल बह गया, तब भी उन्होंने बच्चे तक पहुंचने के लिए नदी पार की. वह मंडी के पद्धर की चौहारघाटी की रहने वाली हैं.' जहां नर्स की बहादुरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.