इस नर्सिंग होम में होता है 'गंदा खेल'! बुजुर्गों के आगे महिला स्टाफ से करवाया जाता है अश्लील डांस, वजह जान दंग रह जाएंगे आप

Viral News: उत्तरी चीन के एक नर्सिंग होम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कर्मचारी बुजुर्गों के सामने उत्तेजक डांस करती दिख रही है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, यह वीडियो 24 सितंबर को हेनान प्रांत के आन्यांग स्थित एक वृद्धाश्रम के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया था. वीडियो में महिला स्कूल यूनिफॉर्म जैसे छोटे कपड़े और काले मोजे पहने हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति के सामने अश्लील डांस करती दिखती है. दावा किया गया कि यह डांस बुजुर्गों को समय पर दवा लेने के लिए प्रेरित करने की “नया तरीका” था.

वीडियो में दिखा विवादित नज़ारा

पोस्ट करते हुए वीडियो कैप्शन में लिखा, “हमारे डायरेक्टर बुजुर्ग मरीजों को दवा लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.” क्लिप में एक अन्य कर्मचारी बुजुर्ग को दवा देते भी दिखाई देता है. नर्सिंग होम की प्रोफाइल खुद को “90 के दशक के एक डायरेक्टर द्वारा संचालित खुशहाल वृद्धाश्रम” बताती है, जिसका उद्देश्य बुढ़ापे में जीवन की गुणवत्ता सुधारना है. लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे बुजुर्गों के सम्मान के खिलाफ बताया. कई यूजर्स ने पूछा, “क्या अब वृद्धाश्रमों में भी इस तरह का मनोरंजन होगा?” वहीं कुछ ने इसे शर्मनाक और असंवेदनशील बताया.

प्रशासन की सफाई और बचाव

25 सितंबर को वृद्धाश्रम के डायरेक्टर ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि वीडियो में दिख रही महिला वहीं की कर्मचारी हैं, कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं. उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम में आमतौर पर बुजुर्गों को व्यस्त रखने के लिए ताश, गाना या हल्की एक्सरसाइज जैसी गतिविधियां कराई जाती हैं. उनका कहना था कि इस डांस का उद्देश्य सिर्फ माहौल को थोड़ा हल्का बनाना था, ताकि बुजुर्ग दवा लेने से मना न करें. उन्होंने स्वीकार किया कि यह तरीका विवादास्पद था, लेकिन इसका इरादा किसी को आहत करना नहीं था.

वीडियो हटाने के बाद भी जारी बहस

विवाद बढ़ने के बाद नर्सिंग होम ने अपना वीडियो डिलीट कर दिया. बताया गया कि संस्थान ने 100 से ज्यादा ऐसे वीडियो सोशल मीडिया से हटाए हैं. हालांकि, वीडियो के हटाए जाने के बाद भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहस जारी है. कुछ लोग इसे मनोरंजन का गलत रूप कह रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि बुजुर्गों की खुशी के लिए नए प्रयोग बुरे नहीं हैं, बस मर्यादा बनी रहनी चाहिए. इस घटना ने न केवल नर्सिंग होम की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि “देखभाल” के नाम पर मनोरंजन और अशोभनीयता के बीच की सीमा कितनी पतली हो सकती है.