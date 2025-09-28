Advertisement
ये है दुनिया की सबसे बड़ी चाबी, बेचने के लिए नहीं सिर्फ दिखाने के लिए, वायरल हुआ वीडियो

Nut Bolt Kasne Wali  Chabi: आपने मैकेनिक को नट बोल्ट कसने के लिए 'चाबी' (टूल) का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी चाबी कौन सी है और वो कितने नंबर की होती है. चलिए आज देख लीजिए.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 28, 2025, 05:10 PM IST
Viral Video: जब आप अपनी कार या बाइक को मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो नट बोल्ट कसने के लिए हैंड टूल का यूज करते हैं. जैसे पाना या रिंच. रिंच का इस्तेमाल तो आमतौर पर लोहे की पाइप फिटिंग में होता है. ऐसा ही  हैंड टूल होता है जिसे 'चाबी' कहते हैं. आपने गाड़ी के मैकेनिक को एक दूसरे से चाबी मांगते हुए देखा होगा. वो चाबी का नंबर बताते हैं. जैसे 8-9 नंबर की चाबी या 14-15 नंबर की चाबी. ये नंबर नट बोल्ट के साइज से हिसाब से होते हैं. यही वे नंबर हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी 130 नंबर की चाबी देखी हैं. जी हां, ये कोई मजाक नहीं है, सोशल मीडिया पर नट बोल्ट कसने वाली दुनिया की सबसे बड़ी चाबी दिखाई जा रही है जो कि 130 नंबर की है.

कहां बनी है ये चाबी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स हार्डवेयर की दुकान पर मौजूद है. जहां पर मशीन के पार्ट मिलते हैं और उनसे जुड़े टूल्स भी उपलब्ध हैं. इस दौरान ये लड़का दुनिया की सबसे बड़ी चाबी दिखाता है, जोकि जर्मनी की बनी होती है. वीडियो में ये लड़का चाबी पर 'मेड इन जर्मनी' लिखा हुआ दिखाता है और दावा करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी चाबी है. जो कि 130 नंबर की है. अब चाबी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.
यूजर ने बताया खुशियों की चाबी?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @farmin.king नाम के वेरिफाइड पेज से अपलोड किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेरी खुशियों की चाबी." इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स इस लड़के का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी वीडियो में कई बार 'मेड इन जर्मनी' बोलता है. इसलिए ज्यादातर यूजर्स कमेंट बॉक्स में भी 'मेड इन जर्मनी' लिख रहे हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

