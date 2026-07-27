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58.5 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट! इस ऐतिहासिक बिल्डिंग की कीमत ने उड़ाए लोगों के होश, बोले- 'इतने में तो कई महल खरीद लें'

न्यूयॉर्क की मशहूर Flatiron Building अब सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं रही, बल्कि यह दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी घरों में शामिल हो गई है. करीब 7 साल की लंबी रेनोवेशन प्रक्रिया के बाद इस बिल्डिंग को ऑफिस स्पेस से बदलकर हाई-एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाया गया है. यहां एक अपार्टमेंट की कीमत 58.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:45 AM IST
58.5 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट! इस ऐतिहासिक बिल्डिंग की कीमत ने उड़ाए लोगों के होश, बोले- 'इतने में तो कई महल खरीद लें'
Image Credit: Image credit: X/@nyclovesnyc

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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