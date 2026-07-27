58.5 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट! इस ऐतिहासिक बिल्डिंग की कीमत ने उड़ाए लोगों के होश, बोले- 'इतने में तो कई महल खरीद लें'

न्यूयॉर्क शहर की पहचान मानी जाने वाली Flatiron Building एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह इसकी खूबसूरत डिजाइन या इतिहास नहीं, बल्कि यहां तैयार किए गए बेहद महंगे लग्जरी अपार्टमेंट हैं. दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने वाली यह बिल्डिंग अब अमीर लोगों के लिए सपनों का घर बनने जा रही है.
मैनहट्टन के बीचों-बीच स्थित इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को करीब 120 साल बाद एक नया रूप दिया गया है. अब यहां रहने वाले लोगों को सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क के इतिहास का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इतनी कीमत सुनकर हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कोई इस कीमत पर यहां रहना पसंद करेगा?
Flatiron Building पिछले कई सालों से मुख्य रूप से ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होती रही थी. यहां कई बड़ी कंपनियां, मैगजीन और पब्लिशिंग हाउस काम कर चुके हैं. लेकिन साल 2019 में आखिरी बड़े किरायेदार के बाहर जाने के बाद अब बिल्डिंग को नया रूप देने की योजना बनाई गई. करीब सात साल तक चले बदलाव के बाद अब इस बिल्डिंग में लग्जरी अपार्टमेंट तैयार किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां कुल 36 ओपन-कॉन्सेप्ट अपार्टमेंट बनाए जाएंगे. इनमें कुछ हाफ-फ्लोर यूनिट होंगी, जबकि कुछ पूरे फ्लोर पर फैली होंगी. इन अपार्टमेंट्स की कीमत सुनकर आम लोग हैरान हैं. यहां तीन बेडरूम वाले घर की शुरुआती कीमत करीब 11 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, जबकि सबसे महंगा फुल-फ्लोर पांच बेडरूम अपार्टमेंट 58.5 मिलियन डॉलर में उपलब्ध होगा.
The Flatiron Building in New York City Just Got A Glow-Up
New York City nights hit different when history shines this bright. For the first time in its 123-year history, the Flatiron Building is equipped with a permanent exterior LED lighting system. pic.twitter.com/NrkmG5ujF5
— Noel Y. Calingasan (@nyclovesnyc) May 5, 2026
58.5 मिलियन डॉलर की कीमत वाला अपार्टमेंट सिर्फ बड़ा नहीं होगा, बल्कि इसमें कई शानदार सुविधाएं भी मिलेंगी. इसमें निजी बालकनी के साथ पांच बेडरूम होंगे. इसके अलावा पूरी इमारत में रहने वालों के लिए कई लग्जरी सुविधाएं तैयार की गई हैं. बेसमेंट और कॉमन एरिया में 60 फीट लंबा स्विमिंग पूल, बिलियर्ड रूम, वेलनेस सेंटर और पियानो लाउंज जैसी सुविधाएं होंगी. इसका मतलब यहां रहने वालों को घर के अंदर ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल का अनुभव मिलेगा. Flatiron Building की खास बात इसकी लोकेशन भी है. यह ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू के बीच बनी है, जो न्यूयॉर्क के सबसे चर्चित इलाकों में से एक है.
जैसे ही Flatiron Building के इन लग्जरी अपार्टमेंट्स की कीमत सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई लोगों ने इतनी ज्यादा कीमत देखकर हैरानी जताई. एक यूजर ने लिखा कि न्यूयॉर्क की सबसे पहचान वाली बिल्डिंग अब 58.5 मिलियन डॉलर में रहने के लिए तैयार है. क्या कोई यहां रहने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करेगा? वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि यह सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क के इतिहास में रहने जैसा अनुभव है. कुछ लोगों ने मजाक में पूछा कि इतनी कीमत में तो कई देशों में पूरी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है. हालांकि, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ घर नहीं होती, बल्कि एक स्टेटस सिंबल होती है.
Flatiron Building का इतिहास भी बेहद खास है. इसे साल 1902 में बनाया गया था और यह न्यूयॉर्क की शुरुआती गगनचुंबी बिल्डिंग्स में शामिल थी. इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट डेनियल बर्नहम ने तैयार किया था. इमारत को एक तिकोने आकार वाली जमीन पर बनाया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम Flatiron पड़ा. इसकी पतली और ऊंची संरचना को देखकर शुरुआत में कई लोगों को डर था कि तेज हवाओं में यह इमारत गिर सकती है. उस समय कुछ आलोचकों ने इसे Burnham’s Folly यानी बर्नहम की गलती तक कह दिया था. लेकिन समय के साथ यही इमारत न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर पहचान बन गई.
शुरुआत में Flatiron Building को Fuller Company के ऑफिस के लिए बनाया गया था. बाद में यहां कई तरह के बिजनेस, कपड़ों की कंपनियां, खिलौना कंपनियां और पब्लिशिंग हाउस काम करते रहे. लेकिन अब पहली बार इस इमारत का इस्तेमाल रहने के लिए किया जाएगा. नए मालिकों ने इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया है, जिससे पुरानी विरासत और नई लग्जरी दोनों का मेल हो सके. Flatiron Building का यह बदलाव दिखाता है कि दुनिया की पुरानी और ऐतिहासिक इमारतें भी समय के साथ नए रूप में सामने आ सकती हैं. हालांकि, 58.5 मिलियन डॉलर की कीमत वाला अपार्टमेंट हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क के इतिहास का हिस्सा बनने की चाह रखने वाले अमीर लोगों के लिए यह जगह अब सबसे खास पतों में शामिल हो चुकी है.
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