Shocking News: इस देश में पालतू जानवरों में बढ़ रहा मोटापा, जानें क्या बोले एक्सपर्ट्स

Shocking News: मोटापा इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी बढ़ने लगा है. खासतौर से पालतू कुत्तों में ये प्रॉब्लम देखी गई है. चलिए जानते हैं इस विषय पर विशेषज्ञों ने क्या जानकारी और सुझाव दिए.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:01 AM IST
Shocking News: इंसानों में मोटापा एक आम समस्या बन गई है, हैरानी और चिंता की बात ये है कि ये प्रॉब्लम अब पालतू जानवरों में भी देखने को मिलने लगी है. मोटापे की समस्या खासतौर से कुत्तों में देखने को मिल रही है. एक्सपर्ट्स ने इस विषय पर गंभीर चिंता जताई है.

कितने कुत्तों पर हुआ सर्वे?
हाल ही में ब्रिटेन में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें ये दावा किया गया है कि पालतू कुत्तों का वेट बढ़ रहा है. यानी कुत्तों में मोटापा तेजी से फैल रहा है. ब्रिटेन में दस रिसर्च के दौरान बेला और ड्यूक वे एक्सपर्ट्स ने 2 हजार पालतू कुत्तों पर सर्वे किया. इस सर्वे से ये नतीजा निकलकर सामने आया कि 48 प्रतिशत कुत्ते मोटापे का शिकार हैं. इसके अलावा और भी हैरानी की बात तो है कि करीब 33 फीसदी लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके कुत्ते का नेचुरल वेट कितना होना चाहिए. ऐसे में 40 फीसदी लोग अपने पालतू कुत्ते को अपनी ही थाली से खाना खिला देते हैं जो कुत्तों की हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है.

ये चिंता का विषय
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेला एंड ड्यूक के मुख्य पशु चिकित्सा सलाहकार डॉ. ब्रेंडन क्लार्क का कहना है कि कई लोग अपने पालतू जानवर की सेहत को लेकर चिंतित तो रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि उनकी रोजमर्रा के खान पान की आदतें ही जानवरों के वजन और हेल्थ पर बुरा असर डाल रही हैं.

यह भी पढ़ें: ये है भारत का इकलौता अफ्रीकी गांव! VIDEO में देखें कैसे रहते हैं यहां के लोग

क्यों बढ़ रहा मोटापा?
विशेषज्ञों के अनुसार, पालतू जानवरों में वजन बढ़ने का मेन कारण उनको बचा हुआ या इंसानों का भोजन कराना है. दरअसल, इंसानी खाने में ज्यादा कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कुत्तों की बॉडी और हेल्थ के लिए सही नहीं है. इसलिए एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि पालतू जानवरों के लिए संतुलित आहार ही चुनना चाहिए. जानवरों के लिए पर्याप्त प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व शामिल होने चाहिए. इसके अलावा पालतू जानवरों को बचा हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए.

