यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

Portal of Hell: टाइटेनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी 'ओशनगेट' के को-फाउंडर गिलर्मो सोहेनलीन अब एक और खतरनाक मिशन पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं. उनका इरादा बहामास में मौजूद 'पोर्टल ऑफ हेल' (नर्क के पोर्टल) के नाम से जाने जाने वाले एक गहरे गड्ढे में सबमर्सिबल भेजना है. उनका कहना है कि यह पिछले साल मारे गए पांच लोगों को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है.

टाइटेनिक पनडुब्बी दुर्घटना में क्या हुआ था?

गिलर्मो सोहेनलीन ने 2009 में स्टॉकटन रश के साथ मिलकर ओशनगेट की स्थापना की थी. स्टॉकटन रश उन पांच लोगों में से एक थे जिनकी पिछले साल भयानक हादसे में मौत हो गई थी. टाइटेनिक के मलबे की ओर जाते समय ओशनगेट की पनडुब्बी बुरी तरह से फट गई थी. माना जाता है कि समुद्र की तलहटी में सभी यात्री तुरंत भाप बनकर गायब हो गए थे. वे केवल 2 घंटे की गोताखोरी में 45 मिनट ही नीचे गए थे, जब उनका संपर्क सतह से टूट गया. इसके बाद एक बड़ी खोज और बचाव मुहिम शुरू हुई, क्योंकि लोगों को डर था कि यात्री अंदर फंस गए होंगे और उनकी ऑक्सीजन धीरे-धीरे खत्म हो रही होगी. इस भीषण विस्फोट की जांच अभी भी चल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​क्या आप बाथरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम, पाउडर रूम और लैवेटरी के बीच बता सकते हैं अंतर?

'नर्क का पोर्टल' इतना खतरनाक क्यों है?

ओशनगेट छोड़ने के बाद सोहेनलीन ने 2013 में 'ब्लू मार्बल एक्सप्लोरेशन' नाम से अपनी दूसरी कंपनी शुरू की थी. इस कंपनी की वेबसाइट पर एक पोस्ट (जो अब हटा दी गई है) में बहामास के डीन ब्लू होल की तलहटी तक जाने के मिशन का जिक्र था, जिसे 'पोर्टल ऑफ हेल' भी कहा जाता है. यह दुनिया के सबसे गहरे समुद्री सिंकहोल्स में से एक है और अपनी खतरनाक स्थितियों के लिए बदनाम है. यहां की अप्रत्याशित धाराएं, अत्यधिक दबाव, रौशनी की कमी और दूरदराज का इलाका इसे बहुत चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. हाल के वर्षों में यह जगह करीब 200 लोगों की जान ले चुकी है.

क्या यह नया मिशन भी सुरक्षित होगा?

सोहेनलीन ने पुष्टि की है कि यह गोताखोरी केवल प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा ही की जाएगी. उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि एक और अभियान पिछले साल की भयानक घटना में मारे गए लोगों को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका है. उन्होंने कहा, “आइए पता करें कि क्या गलत हुआ, सबक सीखें और फिर से वहां जाएं. हमें इस तरह के अन्वेषण कार्य को जारी रखने की और भी मजबूत जरूरत महसूस हो रही है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस बार इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी प्रमाणित होगी, जबकि ओशनगेट वाली पनडुब्बी में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे उसके फटने की एक वजह माना जाता है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में पानी की बोतल 20 रुपये में बेची तो पैसेंजर ने रेलवे से कर दी शिकायत, फिर पैंट्री मैनेजर ने मारे लात-घूसे!

क्या अंतरिक्ष में भी इंसान को भेजना चाहते हैं?

इस दुर्भाग्यपूर्ण मिशन के बावजूद सोहेनलीन को अपनी दूसरी कंपनी की सुरक्षा पर भरोसा है. उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि वह न सिर्फ समुद्र की गहराइयों में, बल्कि अंतरिक्ष की दूरियों को पार करके शुक्र ग्रह तक भी इंसान को भेजना चाहते हैं. उन्होंने अपने 'Humans2Venus' ब्लॉग में लिखा, “हम आज ही... अपने शुक्र ग्रह के सफर पर निकल सकते हैं और इसे सुरक्षित तथा सस्ते तरीके से कर सकते हैं.”

यह बात वैज्ञानिक समझ से मेल नहीं खाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह इंसान के रहने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त माना जाता है. वहां का तापमान 464 सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वातावरण सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है. सोहेनलीन का सुझाव है कि इंसान ग्रह की सतह से लगभग 50 किलोमीटर (30 मील) ऊपर तैरते हुए शहरों में रह सकते हैं, जहां परिस्थितियां थोड़ी बेहतर होती हैं.