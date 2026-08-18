VIDEO: चेहरे से ऐसे चिपका ऑक्टोपस कि जान पर बन आई! मछली पकड़ना मछुआरे को पड़ गया भारी

'न्यूयॉर्क पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना पिछले महीने जुलाई 2026 की है. फिलीपींस के पास एक लकड़ी की नाव से मछली पकड़ते समय जेसर सर्वेंटेस नाम के इस मछुआरे ने एक ऑक्टोपस को अपनी ओर खींचा. इस दौरान ऑक्टोपस अचानक उनके चेहरे से चिपक गया. इससे सर्वेंटेस को उसे छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ऑक्टोपस की कई सूंडें उसके सिर के चारों तरफ कसती जा रही थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, एक बार तो ऑक्टोपस ने शख्स का मुंह तक ढक लिया, जिससे यह भयावह मुठभेड़ और भी खतरनाक हो गई.