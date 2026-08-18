VIDEO: चेहरे से ऐसे चिपका ऑक्टोपस कि जान पर बन आई! मछली पकड़ना मछुआरे को पड़ गया भारी

Octopus Latching On Fisherman Face: समुद्र से लेकर हमारी धरती तक जीव-जंतुओं की कई तरह की प्रजातियां पाईं जाती हैं. इनके साथ छेड़छाड़ करना खतरे से खाली नहीं होता. इंटरनेट पर इन दिनों एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप जरूर कुछ समय के लिए सिहर जाएंगे. आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है?
वायरल हो रही वीडियो में एक ऑक्टोपस नाव पर बैठे एक मछुआरे के चेहरे से चिपक गया है. इस समुद्री जीव ने अपनी सूंडें उसके सिर के चारों ओर लपेट लीं और अपने शक्तिशाली अंगों से उसका मुंह ढक लिया. मछुआरा अपने चेहरे से ऑक्टोपस को छुड़ाने के लिए काफी मशक्कत करता रहा. आखिरकार उसे सफलता मिली.
'न्यूयॉर्क पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना पिछले महीने जुलाई 2026 की है. फिलीपींस के पास एक लकड़ी की नाव से मछली पकड़ते समय जेसर सर्वेंटेस नाम के इस मछुआरे ने एक ऑक्टोपस को अपनी ओर खींचा. इस दौरान ऑक्टोपस अचानक उनके चेहरे से चिपक गया. इससे सर्वेंटेस को उसे छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ऑक्टोपस की कई सूंडें उसके सिर के चारों तरफ कसती जा रही थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, एक बार तो ऑक्टोपस ने शख्स का मुंह तक ढक लिया, जिससे यह भयावह मुठभेड़ और भी खतरनाक हो गई.
मछुआरे ने खुद को छुड़ाने के लिए बांस का एक कटा हुआ तना उठाया और ऑक्टोपस पर तब तक वार किया, जब तक कि उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ने लगी. कई कोशिशों के बाद वह ऑक्टोपस को खींचकर अलग करने में कामयाब रहे और फिर उसे वापस पानी में छोड़ दिया.
Octopus refuses to let go of fisherman face pic.twitter.com/sTEBbz2aXz
— Heidi (@Heidi3614645017) August 17, 2026
इस तनावपूर्ण संघर्ष के बाद हांफते हुए सेर्वेंटेस ने कहा,' मैंने जिस ऑक्टोपस को पकड़ा था, उसे संभालना बहुत मुश्किल था. उसने लगभग मेरा चेहरा ही फाड़ दिया था.'
बता दें कि ऑक्टोपस सतही चीजों को आसानी से ग्रिप कर सकते हैं. उसके शरीर पर कप जैसे बने आकर चीजों को टाइट से पकड़ने, चलने, सूंघने और खाने के लिए बेहद मजबूत होते हैं. वह इसके एक टच से अपने आस-पास के माहौल का पता लगा सकते हैं.
फिलीपींस के कोस्टल वॉटर और कोर रीफ मेंऑक्टोपस की कई प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें कोकोनट ऑक्टोपस और मिमिक ऑक्टोपस के साथ-साथ बेहद जरीले नीले-छल्ले वाला ऑक्टोपस ( Blue-Ringed Octopus) भी शामिल है.