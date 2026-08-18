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VIDEO: चेहरे से ऐसे चिपका ऑक्टोपस कि जान पर बन आई! मछली पकड़ना मछुआरे को पड़ गया भारी

Octopus Clung On Fisherman Face: फिलीपींस में नाव चला रहे एक शख्स के चेहरे पर ऑक्टोपस चिपक गया. इस खौफनाक हादसे ने लोगों को डरा दिया. हालांकि, शख्स ऑक्टोपस को छुड़ाने में कामयाब रहा.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 18, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:09 PM IST
VIDEO: चेहरे से ऐसे चिपका ऑक्टोपस कि जान पर बन आई! मछली पकड़ना मछुआरे को पड़ गया भारी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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