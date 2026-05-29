3 लाख रुपये किलो का आम! इस किसान ने उगाया दुनिया का सबसे महंगा फल, लेकिन इंडिया में ये है बड़ी मुसीबत

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Miyazaki Mango Odisha: भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है और लोग इसके स्वाद के दीवाने हैं. बाजार में आम तौर पर आम 60 से 100 रुपये किलो मिल जाता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी आम की कीमत 3 लाख रुपये प्रति किलो भी हो सकती है. ओडिशा के एक किसान ने अपने खेत में दुनिया का सबसे महंगा आम उगाकर सबको हैरान कर दिया है. ओडिशा के मल्कानगिरी जिले के तमासा गांव के रहने वाले किसान देबा पाढियामी ने यह कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने अपने बागान में जापान का मशहूर 'मियाजाकी आम' सफलतापूर्वक उगाया है, लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बाद अब किसान के सामने एक अनोखी मुसीबत खड़ी हो गई है.
पेड़ के नीचे सोने को मजबूर हुआ किसान
एक तरफ जहां इतना कीमती फल उगाने की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ इस आम ने किसान की रातों की नींद उड़ा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसान देबा पाढियामी को अब हर वक्त यह डर सताता रहता है कि कोई उनके इन कीमती आमों को चुरा न ले. इसी डर के मारे उन्होंने अपने बागान में दिन-रात का पहरा देना शुरू कर दिया है. वे रात के समय घर के बिस्तर पर सोने के बजाय आम के पेड़ के नीचे ही सो रहे हैं ताकि अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें.
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4 साल की मेहनत का मिला फल
किसान देबा को इस दुर्लभ आम का पौधा लगभग चार साल पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिला था. देबा ने इस पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला और मौसम की हर मार से बचाकर बड़ा किया. चार साल के लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इस पेड़ पर फल आ गए हैं. लेकिन अब देबा के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें नहीं पता कि इस आम को कहां और किस दाम पर बेचना है. इसके लिए वे अब सरकार और कृषि विशेषज्ञों से मदद की गुहार लगा रहे हैं.
क्यों इतना खास और महंगा है मियाजाकी आम?
जापान का मियाजाकी आम दुनिया के सबसे लग्जरी फलों में गिना जाता है. भारत के आम तौर पर पीले या हरे होते हैं, लेकिन मियाजाकी आम पकने के बाद एकदम गहरा लाल दिखाई देता है. अपने चमकीले लाल रंग और खास आकार की वजह से इसे कई लोग 'डायनासोर का अंडा' भी कहते हैं. इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रीमियम क्वालिटी के आम की कीमत करीब 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक जाती है.
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स्वाद और क्वालिटी में है नंबर वन
यह आम सिर्फ अपनी कीमत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बेहतरीन क्वालिटी और लाजवाब स्वाद के लिए भी जाना जाता है. मियाजाकी आम का वजन आमतौर पर 350 ग्राम से ज्यादा होता है. यह आम बहुत ज्यादा मीठा होता है और इसमें शुगर की मात्रा कम से कम 15 प्रतिशत पाई जाती है. जापान में इन आमों को बेचने से पहले कड़े क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है. सबसे परफेक्ट रंग, आकार और मिठास वाले आमों को ही वहां 'एग्स ऑफ द सन' यानी सूरज का अंडा कहा जाता है.
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