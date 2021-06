बच्चे के पास रेंग रहा था King Cobra, मां ने हाथ से पकड़ा

King Cobra Caught By Mother : कस्बों और शहरों में सांप देखना अब काफी आम हो गया है और रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है. शनिवार को ओडिशा के मयूरभंज में एक महिला ने 8 फुट लंबे किंग कोबरा को उसने अपने घर से पकड़ा. महिला सस्मिता गोछैत और उसका पति अकिल मुंडा उस समय डर गए जब उन्होंने अपने 2 साल के बच्चे को सांप की ओर रेंगते देखा.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बच्चे के पिता अकिल मुंडा ने अपने बेटे को पकड़ लिया और खिड़की से बाहर कूद गया, जबकि मां सस्मिता गोछैत, जिसने इससे पहले कभी सांप को छुआ तक नहीं, अपने हाथ से किंग कोबरा को पकड़ लिया.

मुंडा ने कहा, 'जैसे ही मैंने अपने बच्चे को कोबरा की ओर रेंगते देखा, मैंने उसे पकड़ लिया और अधिकारियों को बुलाने के लिए खिड़की से बाहर कूद गया. हम रेंज ऑफिसर कृष्णा गोछैत को फोन करने गए और उन्हें घटना के बारे में बताया. फिर वह मेरे साथ घर पहुंचे.'

Odisha: A woman rescued a King Cobra who entered a residential area in Mayurbhanj

"It was found in front of a house of a local. I rescued it and released it in its habitat with the help of the forest department and Range Officer," said Sasmita Gochhait (05.06) pic.twitter.com/dCfsaAkrSs

— ANI (@ANI) June 5, 2021