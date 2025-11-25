Advertisement
trendingNow13018013
Hindi Newsजरा हटके

दरवाजे नहीं 'ट्रैक्टर- ट्रॉली से बैंक तक पहुंच रहे लोग, इंटरनेट बोला- इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स


Visitors Using Ladders : ओडिशा में एक अनोखा मामला देखने को मिला है. यहां के एक SBI ब्रांच में कर्मचारियों को इमारत तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 25, 2025, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दरवाजे नहीं 'ट्रैक्टर- ट्रॉली से बैंक तक पहुंच रहे लोग, इंटरनेट बोला- इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स

SBI Branch Odisha: ओडिशा के भद्रक जिले में स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से जुड़ा एक अनोखा मामला देखने को मिला है. यहां की SBI शाखा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग बैंक के अंदर घुसने के लिए ट्रैक्टर के सामने रखी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बैंक का मुख्य गेट क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे ग्राहकों को अंदर पहुंचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.  

ट्रैक्टर की मदद से बैंक पहुंच रहे लोग 

'ओडिशा टीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान यहां के चरंपा बाजार से लेकर  भद्रक रेलवे स्टेशन तक अवैध ढांचों को हटाया गया. इस दौरान कई दुकानों, मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया.

इसमें SBI की ब्रांच के भवन का एक हिस्सा भी था. अधिकारियों ने पाया कि बैंक के भवन का अगला हिस्सा और सीढ़ीयां अतिक्रमण वाली जमीन पर बनाई गई हैं. ऐसे में उसे ध्वस्त कर दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक अतिक्रमण को लेकर बैंक और मकान मालिक को पहले ही जानकारी दे दी गई थी.      

ये भी पढे़ं- VIDEO: 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया...,' फेयरवेल पार्टी में बॉलीवुड गाने पर झूमे मैथ्स टीचर, डांस स्टेप्स से जीता लोगों का दिल  

 

बैंक के बाहर तोड़फोड़ 

बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ के बाद बैंक ने कर्मचारियों और ग्राहकों को भवन के पहली मंजिल तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगा दी, हालांकि बैंक में एंट्री लेने वाले लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इंटरनेट पर लोग वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट करने लगे. कई लोगों ने तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता जताई जबकि कई इसे मजाक के तौर पर ले गए.  

ये भी पढे़ं- ज्वालामुखी से निकली वो चीज, जिसे इंसान कर रहा है इस्तेमाल! पूरी दुनिया में कहां हैं ये सबसे ज्यादा एक्टिव?

इंटरनेट यूजर्स का रिएक्शन 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक यूजर ने लिखा,' भारत सैटेलाइट बनाता है, लेकिन मेरे स्थानीय बैंक में प्रवेश के लिए मुझे पर्वतारोहण उपकरण चाहिए. क्या कोई हमारी प्राथमिकताएं समझा सकता है?.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,' भारत शुरुआत करने वालों के लिए नहीं है और यह एक चोर-रोधी बैंक जैसा दिखता है.' 'ओडिशा टीवी' के मुताबिक वीडियो के ऑनलाइन वायरल होने के बाद बैंक के मालिक ने कर्मचारियों और ग्राहकों को ब्रांच तक पहुंचने के लिए स्टील की सीढ़ी लगा दी है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

SBI Odisha

Trending news

मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
Drugs case
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
Mumbai terror attack
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?