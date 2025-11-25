दरवाजे नहीं 'ट्रैक्टर- ट्रॉली से बैंक तक पहुंच रहे लोग, इंटरनेट बोला- इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स

SBI Branch Odisha: ओडिशा के भद्रक जिले में स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से जुड़ा एक अनोखा मामला देखने को मिला है. यहां की SBI शाखा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग बैंक के अंदर घुसने के लिए ट्रैक्टर के सामने रखी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बैंक का मुख्य गेट क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे ग्राहकों को अंदर पहुंचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

ट्रैक्टर की मदद से बैंक पहुंच रहे लोग

'ओडिशा टीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान यहां के चरंपा बाजार से लेकर भद्रक रेलवे स्टेशन तक अवैध ढांचों को हटाया गया. इस दौरान कई दुकानों, मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया.

SBI, Bhadrak (Odisha). Add Zee News as a Preferred Source Anti-encroachment drive demolished the bank branch's staircase. Customers are measuring ladder which is placed over tractor-trolley to access the bank. Several questions to ask. But .. leave it! India is not for beginners pic.twitter.com/tvAgpMZCyi — The Hawk Eye (@thehawkeyex) November 25, 2025

इसमें SBI की ब्रांच के भवन का एक हिस्सा भी था. अधिकारियों ने पाया कि बैंक के भवन का अगला हिस्सा और सीढ़ीयां अतिक्रमण वाली जमीन पर बनाई गई हैं. ऐसे में उसे ध्वस्त कर दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक अतिक्रमण को लेकर बैंक और मकान मालिक को पहले ही जानकारी दे दी गई थी.

बैंक के बाहर तोड़फोड़

बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ के बाद बैंक ने कर्मचारियों और ग्राहकों को भवन के पहली मंजिल तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगा दी, हालांकि बैंक में एंट्री लेने वाले लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इंटरनेट पर लोग वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट करने लगे. कई लोगों ने तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता जताई जबकि कई इसे मजाक के तौर पर ले गए.

इंटरनेट यूजर्स का रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक यूजर ने लिखा,' भारत सैटेलाइट बनाता है, लेकिन मेरे स्थानीय बैंक में प्रवेश के लिए मुझे पर्वतारोहण उपकरण चाहिए. क्या कोई हमारी प्राथमिकताएं समझा सकता है?.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,' भारत शुरुआत करने वालों के लिए नहीं है और यह एक चोर-रोधी बैंक जैसा दिखता है.' 'ओडिशा टीवी' के मुताबिक वीडियो के ऑनलाइन वायरल होने के बाद बैंक के मालिक ने कर्मचारियों और ग्राहकों को ब्रांच तक पहुंचने के लिए स्टील की सीढ़ी लगा दी है.