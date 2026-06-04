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शराबी का मेडिकल कराने लाई थी पुलिस, उसने अस्पताल में ही पुलिसवाले को जड़ा थप्पड़! Video वायरल

Drunk Man Slaps Police Video: ओडिशा के खुर्दा में शराब के नशे में धुत्त दो युवकों ने अस्पताल के अंदर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:39 PM IST
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शराबी का मेडिकल कराने लाई थी पुलिस, उसने अस्पताल में ही पुलिसवाले को जड़ा थप्पड़! Video वायरल

Drunk Man Slaps Police: ओडिशा के खुर्दा जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग है. कानून और खाकी का खौफ जैसे पूरी तरह खत्म हो चुका है. यहां शराब के नशे में धुत्त दो युवकों ने न सिर्फ अस्पताल के अंदर जमकर उत्पात मचाया, बल्कि उनका मेडिकल कराने आई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

कहां से शुरू हुआ ये पूरा बवाल

ये पूरी घटना ओडिशा के खुर्दा जिले के बाघमारी थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि दो युवक शराब के नशे में पूरी तरह धुत्त थे और सड़क पर आने-जाने वाले लोगों को परेशान कर रहे थे. उनकी इस हरकत से तंग आकर स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए खुर्दा जिला मुख्यालय अस्पताल लेकर आई. पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि अस्पताल के अंदर क्या होने वाला है.

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बीच अस्पताल में खाकी पर हमला

अस्पताल के अंदर जैसे ही डॉक्टरों ने उनका मेडिकल चेकअप शुरू किया, वैसे ही दोनों युवकों का पारा चढ़ गया. देखते ही देखते वो पुलिसकर्मियों से बहस करने लगे. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आरोपी हिंसक हो गए और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ रहा है और उनके साथ बदतमीजी कर रहा है.

 

 

मरीजों और स्टाफ में मच गई भगदड़

सरकारी अस्पताल के भीतर इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर इलाज कराने आए मरीजों, उनके तीमारदारों और मेडिकल स्टाफ में डर का माहौल बन गया. अचानक हुई इस मारपीट की वजह से अस्पताल का सामान्य कामकाज कुछ देर के लिए पूरी तरह ठप हो गया. हालात को काबू से बाहर जाता देख बाघमारी थाने के पुलिसकर्मियों ने तुरंत खुर्दा टाउन पुलिस को इस मामले की जानकारी दी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में एक्स्ट्रा पुलिस भेजा गया.

भारी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने दोनों हुड़दंगी युवकों को दबोचा और उन्हें काबू में किया. इसके बाद पुलिस दोनों को दोबारा हिरासत में लेकर थाने आई, ताकि आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इंटरनेट पर डाल दिया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे. अब खुर्दा पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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