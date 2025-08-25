दोस्तों संग रील बना रहा था ये यूट्यूबर, अचानक आया तेज पानी और एक झटके में बहा ले गया; कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सबकुछ

Odisha Waterfall Accident: ओडिशा के कोरापुट जिले में डूडा झरने के पास एक बड़ा हादसा हो गया. 22 साल के यूट्यूबर सागर टुडु गंजाम जिले के बेरहामपुर का रहने वाले थे जो रील शूट करते समय झरने की तेज धारा में बह गए और अब तक उसका पता नहीं चल पाया. इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है. यह घटना दोपहर में उस समय हुई जब सागर अपने दोस्त अभिजीत बेहरा के साथ डूडा झरने पर वीडियो बनाने गया था. दोनों अपने यूट्यूब चैनल के लिए ड्रोन कैमरे से पर्यटन स्थलों की शूटिंग कर रहे थे. सागर एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर शूट कर रहा था, तभी झरने में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया.

पानी छोड़ने से क्यों हुआ हादसा?

दरअसल, मचाकुंडा डैम से भारी बारिश के बाद पानी छोड़ा गया. प्रशासन ने नीचे बसे इलाकों को पहले ही अलर्ट कर दिया था. लेकिन जब पानी छोड़ा गया तो झरने की धार अचानक तेज हो गई. इसी दौरान सागर वहां फंस गया और पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वह संतुलन नहीं बना सका और बह गया.

A Santhal Youtuber (age 22) from Berhampur, Ganjam (Odisha) was swept away at Duduma Waterfall, Koraput while trying to shoot a video. Validation from social media has made many people relegate common sense.pic.twitter.com/9IV1vwiHcZ — do'o kappa (@viprabuddhi) August 24, 2025

बचाने की कोशिश क्यों नाकाम रही?

मौके पर मौजूद कुछ पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने सागर को बचाने की कोशिश की लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वे सफल नहीं हो सके. सूचना मिलते ही मचाकुंडा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी तक यूट्यूबर का कोई सुराग नहीं मिला है.

पहले भी हो चुका है ऐसा हादसा

ओडिशा में झरनों पर हादसे पहले भी हो चुके हैं. कुछ समय पहले संबलपुर ज़िले के देवझरन झरने पर वीर सुरेंद्र साई मेडिकल कॉलेज (VIMSAR) के दो एमबीबीएस छात्र-छात्राओं की डूबकर मौत हो गई थी. वे छुट्टी के दिन घूमने गए थे और आधिकारिक पाबंदी के बावजूद झरने के ऊपरी हिस्से तक पहुँच गए. राजस्थान की मोनिका मीणा और दिल्ली के संदीप पुरी दोनों को तैरना नहीं आता था और तेज़ धारा में बह जाने से उनकी मौत हो गई.