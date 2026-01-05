Advertisement
साल 2026 में सन 1700 में क्यों जी रहा परिवार? खुद के बच्चों को ऐसे पाल-पोस रही मां, Pics देख खौफ में आए लोग

साल 2026 में सन 1700 में क्यों जी रहा परिवार? खुद के बच्चों को ऐसे पाल-पोस रही मां, Pics देख खौफ में आए लोग

Off Grid Family: इक्वाडोर के जंगलों में बिना बिजली और पानी के रहने वाले माता-पिता अपने पांच बच्चों के साथ ऑफ-ग्रिड जिंदगी जी रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लोग उन्हें 1700 के दौर में बच्चों को जीने पर मजबूर करने का आरोप लगा रहे हैं.

 

Jan 05, 2026
साल 2026 में सन 1700 में क्यों जी रहा परिवार? खुद के बच्चों को ऐसे पाल-पोस रही मां, Pics देख खौफ में आए लोग

Living Like 1700s Age: डेविड जोहानसेन और उनकी पार्टनर डिक्सी जोहानसेन अपने पांच बच्चों के साथ इक्वाडोर के जाडोरा इलाके के पहाड़ी जंगलों में रहते हैं. यह परिवार पूरी तरह ऑफ-ग्रिड है, यानी न बिजली, न रनिंग वॉटर और न ही आधुनिक सुविधाएं. डेविड का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर सादा और पुराने जमाने की जिंदगी चुनी है. डेविड बताते हैं कि वे पहले अमिश समुदाय से जुड़े थे और 18 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद उन्होंने ऑफ-ग्रिड जीवन अपनाया. अब वे 250 एकड़ जमीन पर खेती और प्राकृतिक संसाधनों के सहारे जीवन जी रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी टिकटॉक पर शेयर करते हैं.

बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है?

द सन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पास में कोई दुकान न होने के कारण परिवार पूरी तरह अपने फार्म पर निर्भर है. बच्चे सूअर काटने में मदद करते हैं, पास के इलाके से केकड़े पकड़कर खाते हैं और जमीन से मूंगफली खोदते हैं. परिवार के पास कार भी नहीं है, इसलिए सफर के लिए घोड़ों या गुजरते वाहनों का सहारा लिया जाता है. यह साफ नहीं है कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा मिल रही है या वे होम-स्कूलिंग कर रहे हैं. हालांकि डेविड उन्हें खलिहान में काम, जंगल की खोज और जानवरों को समझने में व्यस्त रखते हैं. परिवार पूरी तरह अलग-थलग नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग निर्माण में मदद करते हैं और डिक्सी ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया.

सोशल मीडिया पर लोगों को आपत्ति क्यों?

टिकटॉक पर 10 मिलियन से ज्यादा बार देखे गए एक वीडियो के बाद लोगों ने बच्चों की साफ-सफाई और सेहत पर चिंता जताई. कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि बच्चों के कपड़े फटे हुए और गंदे हैं और उन्हें ऐसे हालात में रखना लापरवाही या दुर्व्यवहार हो सकता है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या बच्चों को नियमित नहलाया जाता है, कपड़े और बिस्तर साफ किए जाते हैं या उन्हें डॉक्टर, डेंटिस्ट और आंखों के डॉक्टर की सुविधा मिलती है. उनका कहना है कि सादा जीवन ठीक है, लेकिन बच्चों की स्वच्छता और स्वास्थ्य से समझौता नहीं होना चाहिए.

क्या परिवार को समर्थन भी मिल रहा?

आलोचनाओं के बीच कई लोग परिवार के समर्थन में भी सामने आए हैं. समर्थकों का कहना है कि बच्चों के पास बेहतरीन सर्वाइवल स्किल्स हैं और यह जीवन टैबलेट, आईपैड और वीडियो गेम्स से कहीं बेहतर है. कुछ यूजर्स ने बच्चों को स्वस्थ और खुश बताते हुए आलोचकों को बेवजह नकारात्मक कहा. यह मामला सोशल मीडिया पर आधुनिक सुविधाओं और प्राकृतिक जीवन के बीच संतुलन पर बहस छेड़ रहा है.

