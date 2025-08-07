शादी में नहीं बुलाया तो गुस्साए कलीग ने HR को कर दी शिकायत, एक अजीब लेकिन ऑफिस की सच्ची स्टोरी

Wedding Invitation Complained To HR: अमेरिका की एक महिला ने रेडिट पर एक अजीब लेकिन असली अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि कैसे एक सहकर्मी को अपनी शादी में आमंत्रित न करने पर मामला इतना बिगड़ गया कि HR तक पहुंच गया. दुल्हन ने लिखा कि वह महिला ऑफिस में दोस्ताना थी लेकिन बहुत करीबी नहीं. न तो उन्होंने कभी साथ लंच किया न ही ऑफिस के बाहर कोई रिश्ता था. जब उस सहकर्मी को शादी की खबर लगी तो उसने सीधे पूछ लिया कि उसे बुलाया गया है या नहीं. इस पर दुल्हन ने हंसते हुए कहा कि शादी बहुत छोटी और निजी है, सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार तक सीमित है.

शिकायत HR तक कैसे पहुंची?

बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद दुल्हन को HR से एक मीटिंग इनवाइट आया. वह हैरान रह गई जब पता चला कि सहकर्मी ने उस पर एक्सक्लूसिव व्यवहार करने और निगेटिव माहौल बनाने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की है. HR ने मामले की समीक्षा की और बताया कि शादी एक निजी मामला है और इसमें किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता.

ऑफिस में कैसा रहा माहौल इसके बाद?

HR का फैसला आने के बाद भी वह सहकर्मी शांत नहीं हुई. अब वह दुल्हन को देखकर ताने मारती, अजीब निगाहों से देखती और टॉन्ट मारना जैसे, “आजकल लोग कितने इनक्लूसिव हो गए हैं ना?” दुल्हन ने कहा कि यह सब देखकर अब वह खुद असहज महसूस करने लगी है.

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

इस रेडिट पोस्ट पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर लोग दुल्हन के पक्ष में थे. उनका कहना था कि किसी को भी जबरन शादी में बुलाना गलत है, खासकर जब दोनों के बीच करीबी रिश्ता न हो. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सहकर्मी की ये हरकत तो औरों के लिए भी असुविधा भरी हो सकती है. एक यूजर ने सलाह दी कि दुल्हन को भी HR में शिकायत करनी चाहिए क्योंकि अब सहकर्मी का व्यवहार ऑफिस के माहौल को बिगाड़ रहा है. यह भविष्य में और बड़ी समस्या बन सकती है. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, "सोचो, HR से अपनी वेडिंग गेस्ट लिस्ट पास करवाने का प्लान! ये तो हद हो गई."