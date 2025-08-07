शादी में नहीं बुलाया तो गुस्साए कलीग ने HR को कर दी शिकायत, एक अजीब लेकिन ऑफिस की सच्ची स्टोरी
Advertisement
trendingNow12870708
Hindi Newsजरा हटके

शादी में नहीं बुलाया तो गुस्साए कलीग ने HR को कर दी शिकायत, एक अजीब लेकिन ऑफिस की सच्ची स्टोरी

Viral Post: अमेरिका की एक महिला ने रेडिट पर एक अजीब लेकिन असली अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि कैसे एक सहकर्मी को अपनी शादी में आमंत्रित न करने पर मामला इतना बिगड़ गया कि HR तक पहुंच गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 07, 2025, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी में नहीं बुलाया तो गुस्साए कलीग ने HR को कर दी शिकायत, एक अजीब लेकिन ऑफिस की सच्ची स्टोरी

Wedding Invitation Complained To HR: अमेरिका की एक महिला ने रेडिट पर एक अजीब लेकिन असली अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि कैसे एक सहकर्मी को अपनी शादी में आमंत्रित न करने पर मामला इतना बिगड़ गया कि HR तक पहुंच गया. दुल्हन ने लिखा कि वह महिला ऑफिस में दोस्ताना थी लेकिन बहुत करीबी नहीं. न तो उन्होंने कभी साथ लंच किया न ही ऑफिस के बाहर कोई रिश्ता था. जब उस सहकर्मी को शादी की खबर लगी तो उसने सीधे पूछ लिया कि उसे बुलाया गया है या नहीं. इस पर दुल्हन ने हंसते हुए कहा कि शादी बहुत छोटी और निजी है, सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार तक सीमित है.

शिकायत HR तक कैसे पहुंची?

बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद दुल्हन को HR से एक मीटिंग इनवाइट आया. वह हैरान रह गई जब पता चला कि सहकर्मी ने उस पर एक्सक्लूसिव व्यवहार करने और निगेटिव माहौल बनाने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की है. HR ने मामले की समीक्षा की और बताया कि शादी एक निजी मामला है और इसमें किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता.

 

Coworker told HR I was being exclusive… for not inviting her to my wedding
byu/TraditionalGurSign inEntitledPeople

 

ऑफिस में कैसा रहा माहौल इसके बाद?

HR का फैसला आने के बाद भी वह सहकर्मी शांत नहीं हुई. अब वह दुल्हन को देखकर ताने मारती, अजीब निगाहों से देखती और टॉन्ट मारना जैसे, “आजकल लोग कितने इनक्लूसिव हो गए हैं ना?” दुल्हन ने कहा कि यह सब देखकर अब वह खुद असहज महसूस करने लगी है.

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

इस रेडिट पोस्ट पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर लोग दुल्हन के पक्ष में थे. उनका कहना था कि किसी को भी जबरन शादी में बुलाना गलत है, खासकर जब दोनों के बीच करीबी रिश्ता न हो. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सहकर्मी की ये हरकत तो औरों के लिए भी असुविधा भरी हो सकती है. एक यूजर ने सलाह दी कि दुल्हन को भी HR में शिकायत करनी चाहिए क्योंकि अब सहकर्मी का व्यवहार ऑफिस के माहौल को बिगाड़ रहा है. यह भविष्य में और बड़ी समस्या बन सकती है. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, "सोचो, HR से अपनी वेडिंग गेस्ट लिस्ट पास करवाने का प्लान! ये तो हद हो गई."

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

officeviraltrending

Trending news

अरुंधति रॉय की आजादी, अनुराधा भसीन की डिसमेंटल्ड स्टेट समेत 25 किताबें बैन
Arundhati roy
अरुंधति रॉय की आजादी, अनुराधा भसीन की डिसमेंटल्ड स्टेट समेत 25 किताबें बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
;