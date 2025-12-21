Advertisement
ऑफिस है या वसूली केंद्र? एथनिक कपड़े नहीं पहने तो कटेगी जेब, कंपनी की इस जुर्माना पॉलिसी ने मचाया हड़कंप!

ऑफिस है या वसूली केंद्र? एथनिक कपड़े नहीं पहने तो कटेगी जेब, कंपनी की इस 'जुर्माना पॉलिसी' ने मचाया हड़कंप!

एक प्राइवेट कंपनी की “ट्रेडिशनल फ्राइडे” पॉलिसी सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बनी है, जहां एथनिक कपड़े न पहनने पर कर्मचारियों से जुर्माना वसूला जा रहा है. इस नियम को लेकर ऑफिस कल्चर, मजबूरी और कानूनी पहलुओं पर बहस छिड़ गई है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:54 AM IST
ऑफिस है या वसूली केंद्र? एथनिक कपड़े नहीं पहने तो कटेगी जेब, कंपनी की इस 'जुर्माना पॉलिसी' ने मचाया हड़कंप!

आजकल कॉरपोरेट दफ्तरों में ड्रेस कोड कोई नई बात नहीं है. त्योहारों या खास मौकों पर कर्मचारियों से तय तरह के कपड़े पहनने की उम्मीद की जाती है. लेकिन हाल ही में सामने आया एक मामला लोगों को हैरान कर रहा है, जहां ड्रेस कोड सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि जुर्माने के साथ लागू किया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ऑफिस अब काम की जगह कम और नियमों का बोझ ज्यादा बनते जा रहे हैं?

‘ट्रेडिशनल फ्राइडे’ का नया फरमान

रेडिट पर वायरल एक पोस्ट के मुताबिक, एक प्राइवेट कंपनी ने “ट्रेडिशनल फ्राइडे” नाम की नई पॉलिसी लागू की है. इसके तहत हर शुक्रवार को सभी कर्मचारियों को एथनिक या पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनकर ऑफिस आना अनिवार्य कर दिया गया है. HR विभाग की ओर से भेजे गए ईमेल में साफ लिखा गया है कि यह नियम सभी पर लागू होगा. कंपनी का तर्क है कि इससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और ऑफिस का माहौल ज्यादा “कल्चरल” बनेगा. हालांकि, कर्मचारियों को यह नियम थोड़ा जबरदस्ती भरा लग रहा है.

एथनिक नहीं पहना तो 100 रुपये जुर्माना

इस नियम का सबसे विवादित हिस्सा जुर्माना है. पोस्ट के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी शुक्रवार को साड़ी, कुर्ता, सलवार-सूट या अन्य पारंपरिक कपड़े नहीं पहनता है, तो उससे 100 रुपये वसूले जाएंगे. वहीं, सीनियर मैनेजमेंट के लिए यह जुर्माना 500 रुपये तय किया गया है. HR के ईमेल में यह भी दावा किया गया है कि इस तरह से जमा की गई रकम कंपनी के CSR फंड में डाली जाएगी. लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि चाहे रकम CSR में जाए या कहीं और, ड्रेस कोड न मानने पर पैसे काटना गलत है.

 

HR की ईमेल से भड़की कर्मचारी

इस नियम को लेकर रेडिट पर पोस्ट करने वाली महिला कर्मचारी ने नाराजगी जाहिर की है. उसका कहना है कि उसके पास ज्यादातर फॉर्मल ऑफिस वियर हैं और सिर्फ एक दिन के नियम के लिए नए एथनिक कपड़े खरीदना उसके लिए संभव नहीं. उसने यह भी बताया कि पहले कंपनी में “कैजुअल फ्राइडे” होता था, जिसे बाद में “फॉर्मल/ट्रेडिशनल फ्राइडे” में बदल दिया गया. अचानक जुर्माने वाली ईमेल आने से वह गुस्से में है. उसकी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे कंपनी की मनमानी बता रहे हैं, तो कुछ इसे संस्कृति से जोड़कर सही ठहरा रहे हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि क्या ऐसा जुर्माना कानूनी तौर पर जायज है या नहीं.

