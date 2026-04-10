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Hindi Newsजरा हटकेअगली मीटिंग सीधा HR के साथ, WFH मीटिंग में माइक म्यूट करना भूल गया शख्स, सबने सुन ली ये बात

'अगली मीटिंग सीधा HR के साथ', WFH मीटिंग में माइक म्यूट करना भूल गया शख्स, सबने सुन ली ये बात

Office Online Meeting Video Viral: कोविड दौर के बाद से ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग के साथ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ता जा रहा है. इस दौरान ऐसे कई क्लिप सामने आते हैं जिसमें मीटिंग के दौरान लोग अपना माइक म्यूट करना भूल जाते हैं और कुछ ऐसी बातें वायरल हो जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए थी. चलिए जानते हैं ये कर्मचारी अपने मैनेजर के बारे में क्या बोल गया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 10, 2026, 03:29 PM IST
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फोटो क्रेडिट: X Post
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Online Meeting Viral: घर से ऑनलाइन क्लास या ऑफिस मीटिंग अटेंड करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खासतौर से मिडिल क्लास फैमिली में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है. घर में शोर गुल के बीच मीटिंग अटेंड करना किसी किसी युद्ध जीतने से कम नहीं होता है. प्राइवेट स्पेस न मिलने के चलते रोजमर्रा के कामकाज के बीच कोई भी डिस्टर्ब कर देता है या शोर शराबे के बीच मीटिंग का जरूरी हिस्सा छूट जाता है. इन दिनों ऑफिस मीटिंग का एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. जिसमें एक शख्स का माइक खुला छूट गया और उसने अपने मैनेजर के बारे में जो कुछ कहा वो सब पब्लिक हो गया. चलिए जानते हैं ये कर्मचारी गुस्से में क्या बोल गया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ग्रुप कॉल जैसा सेटअप नजर आता है. इस दौरान एक मीटिंग में एड एक शख्स अपना माइक म्यूट करना भूल जाता है. इस दौरान पीछे से उसकी पत्नी की आवाज आती है कि शख्स ने सुबह सुबह मीटिंग क्यों ज्वाइन कर ली. इसके बाद शख्स का पारा हाई हो जाता है और अपने मैनेजर को ही कोसने लगता है. वो कहता है, "मैं क्या करूं ये मीटिंग रख देते हैं सात बजे. पता नहीं इसको किसने मैनेजर बनाया." शख्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका माइक चालू है और उसकी ये बात मीटिंग में मौजूद सब सुन रहे हैं. जैसे ही उसने मैनेजर के बारे में ये बात बोली तो तुरंत मीटिंग में मौजूद एक लड़की ने बताया कि पंकज तुम्हारा कैमरा और माइक दोनों चालू है. इसके बाद वो शख्स सॉरी बोलता है. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को खूब हंस रहे हैं. चलिए जानते हैं लोगों ने इस पर अपनी क्या राय रखी है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @TheRakesh_IND नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 1.6 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूजर ने लिखा, यह भाई 'माफी मांगो और आगे बढ़ो' का ब्रांड एंबेसडर है. दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि अगली मीटिंग का इनविटेशन एचआर की ओर से आएगा. जिसका टाइटल होगा, 'हालिया टिप्पणियों के संबंध में चर्चा'.

 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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