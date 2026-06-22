इस नोटिस की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई, जिसके बाद लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि अगर कंपनियां कर्मचारियों के हर एक मिनट का हिसाब रख सकती हैं तो कर्मचारियों को भी काम के एक्स्ट्रा टाइम का हिसाब मांगना चाहिए. उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर कर्मचारी 1 मिनट ज्यादा काम करें तो कंपनी को भी उन्हें 1 घंटे की एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए. वहीं, एक अन्य यूजर ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि उसने भी ऐसी कंपनी में काम किया है, जहां सिर्फ 1 मिनट लेट होने पर सैलरी काट ली जाती थी. कई लोगों ने कहा कि आज के समय में कंपनियों को माइक्रो मैनेजमेंट यानी हर छोटी चीज पर नजर रखने वाली सोच से बाहर निकलना चाहिए. उनका कहना था कि कर्मचारी कितने घंटे कुर्सी पर बैठे हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह अपना काम कितनी अच्छी तरह पूरा कर रहे हैं.