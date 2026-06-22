Office Lunch Break Rule: ऑफिस में लंच ब्रेक, काम के घंटे और कर्मचारियों की आजादी को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक नोटिस ने इस बहस को और तेज कर दिया है. इस नोटिस में कर्मचारियों को साफ शब्दों में कहा गया कि उन्हें अपना लंच जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक टाइम बढ़ाने पर उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा.
वायरल फोटो में लिखा हुआ है कि कर्मचारियों को सिर्फ 30 मिनट का लंच ब्रेक मिलेगा. अगर कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी इससे ज्यादा समय लेता है तो उसे ऑफिस खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा 'फोकस टाइम' देना होगा. सबसे ज्यादा चर्चा इस लाइन की हुई, जिसमें लिखा था- 'ईट फास्टर' मतलब जल्दी खाना खाएं. हालांकि, इस नोटिस की असली जगह या कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आईं. कई यूजर्स ने इसे कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि कंपनियों को समय गिनने की बजाय काम की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए.
वायरल नोटिस के अनुसार, अगर कोई इम्प्लाई अपने 30 मिनट के लंच ब्रेक से सिर्फ 1 मिनट भी लेट लौटता है तो उसे ऑफिस टाइम के बाद 1 घंटे तक काम करना पड़ेगा. नोटिस में उदाहरण देते हुए लिखा गया कि अगर कोई कर्मचारी 31 मिनट का लंच लेता है तो उसे शाम 6 बजे छुट्टी मिलने की बजाय 7 बजे तक ऑफिस में रुकना होगा. इसका मतलब एक मिनट की देरी के बदले पूरे 60 मिनट का एक्स्ट्रा काम. इसी नियम ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा. लोगों का कहना है कि इस तरह के नियम कर्मचारियों में तनाव बढ़ा सकते हैं.
इस नोटिस की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई, जिसके बाद लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि अगर कंपनियां कर्मचारियों के हर एक मिनट का हिसाब रख सकती हैं तो कर्मचारियों को भी काम के एक्स्ट्रा टाइम का हिसाब मांगना चाहिए. उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर कर्मचारी 1 मिनट ज्यादा काम करें तो कंपनी को भी उन्हें 1 घंटे की एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए. वहीं, एक अन्य यूजर ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि उसने भी ऐसी कंपनी में काम किया है, जहां सिर्फ 1 मिनट लेट होने पर सैलरी काट ली जाती थी. कई लोगों ने कहा कि आज के समय में कंपनियों को माइक्रो मैनेजमेंट यानी हर छोटी चीज पर नजर रखने वाली सोच से बाहर निकलना चाहिए. उनका कहना था कि कर्मचारी कितने घंटे कुर्सी पर बैठे हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह अपना काम कितनी अच्छी तरह पूरा कर रहे हैं.
If your management writes policies like this, don't be surprised when your best employees write resignation emails. pic.twitter.com/3v5jZGA3XS
Nalini Unagar (@NalinisKitchen) June 22, 2026
इस वायरल नोटिस ने एक बार फिर ऑफिस कल्चर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. कई लोगों का मानना है कि सख्त नियम बनाने से कर्मचारी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, बल्कि उन पर मानसिक दबाव बढ़ता है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे 'हसल कल्चर' से जोड़ते हुए कहा है कि कई जगहों पर ज्यादा काम करने को मेहनत और सफलता की निशानी माना जाता है, लेकिन इसकी वजह से कर्मचारियों की पर्सनल लाइफ और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि ऑफिस में अनुशासन जरूरी है, लेकिन नियम ऐसे नहीं होने चाहिए जो कर्मचारियों को मशीन की तरह महसूस कराएं.
कंपनियां अक्सर समय की पाबंदी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अलग अलग नियम बनाती हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार, किसी भी वर्कप्लेस में संतुलन जरूरी होता है. अगर कर्मचारी अपने काम को समय पर पूरा कर रहे हैं और कंपनी के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं तो हर छोटी देरी पर सजा देना सही तरीका नहीं माना जाता. एक अच्छा वर्क कल्चर भरोसे, सम्मान और जिम्मेदारी पर चलता है. कई लोगों ने इस वायरल पोस्ट को लेकर कहा कि ऑफिस में नियम होने चाहिए, लेकिन इंसानों के लिए. सिर्फ घड़ी के हिसाब से कर्मचारियों को चलाने से लंबे समय में कंपनी और कर्मचारियों दोनों को नुकसान हो सकता है.
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