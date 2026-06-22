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'जल्दी खाना खाएं'... नहीं तो 1 मिनट की देरी पर करना होगा 1 घंटे एक्स्ट्रा काम, ऑफिस का अजीब नियम वायरल

Office Lunch Break Rule: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑफिस नोटिस ने वर्क कल्चर को लेकर नई बहस छेड़ दी है. नोटिस में लिखा है कि अगर कर्मचारी 30 मिनट के लंच ब्रेक से सिर्फ 1 मिनट भी ज्यादा लेते हैं तो उन्हें ऑफिस टाइम के बाद 1 घंटे बिना पेमेंट के काम करना होगा. इस अजीब नियम को लेकर इंटरनेट पर लोगों ने नाराजगी जताई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 22, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:57 PM IST
'जल्दी खाना खाएं'... नहीं तो 1 मिनट की देरी पर करना होगा 1 घंटे एक्स्ट्रा काम, ऑफिस का अजीब नियम वायरल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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