ऑफिस वालों ने कहा- पार्टी होगी जरूर, पर पैसे देंगे आप! वायरल हुआ हैरान कर देने वाला WhatsApp मैसेज

Diwali Office Party: सोशल मीडिया पर बवाल मच गया जब एक व्यक्ति ने रेडिट पर एक व्हाट्सएप मैसेज शेयर किया. इस मैसेज में लिखा था कि हर कर्मचारी को ₹1200 और हर मैनेजर को ₹2000 जमा करने हैं अपने ही ऑफिस की दीवाली पार्टी के लिए. हैरानी की बात ये थी कि इस पार्टी में 100% उपस्थिति अनिवार्य लिखा गया था. यानी पार्टी में जाना भी अनिवार्य था.

लोगों को गुस्सा क्यों आया इस हैशटैग पर?

पोस्ट में ऑफिस मैनेजमेंट ने हैशटैग लिखा था- #boozeonthehouse, लेकिन इंटरनेट यूजर्स ने कहा कि जब पैसे कर्मचारियों से लिए जा रहे हैं, तो ‘on the house’ कैसे हुआ? कई लोगों ने लिखा, “कंपनी की हिम्मत तो देखो, पैसे मांगकर भी पार्टी को फ्री बता रहे हैं!” वायरल टेक्स्ट में एक और लाइन थी, “5 मिनट में अपनी सीटों पर वापस आ जाओ.” जिसे देखकर लोगों ने कहा कि ये तो किसी टीचर की तरह लग रहा है, न कि कॉरपोरेट कल्चर जैसा. कई लोगों ने लिखा कि ऐसी कंपनियां कर्मचारियों को स्कूल स्टूडेंट की तरह ट्रीट करती हैं.

लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी थीं?

एक यूजर ने लिखा, “क्या जरूरी है कि सबको पार्टी में जाना ही पड़े?” दूसरे ने कहा, “अगर कोई घर पर है या नहीं आना चाहता तो?” तीसरे ने चुटकी ली, “₹1200 देकर बोरिंग पार्टी मिल रही है और ऊपर से जगह भी घटिया!” लोगों ने इसे कंपनी का शर्मनाक कदम बताया. जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से ही फंड इकट्ठा करे और फिर उसे मेंडटरी बना दे तो वो उत्सव नहीं, मजबूरी बन जाता है. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये पार्टी नहीं, बल्कि जबरदस्ती का फन है.

लोगों ने क्यों कहा – ‘कर्मचारियों से रिस्पेक्ट छीन ली गई’?

रेडिट पर यह पोस्ट ‘Warthei’ नाम के यूजर ने शेयर की थी और कुछ ही घंटों में 2000 से ज्यादा व्यूज मिल गए. कई लोगों ने कहा कि ये उदाहरण है कि कैसे कुछ कंपनियां त्योहारों की आड़ में अपने कर्मचारियों पर दबाव डालती हैं. दीवाली का मतलब होता है खुशी बांटना, लेकिन अगर पार्टी खुशी की जगह शर्मिंदगी दे जाए तो शायद जश्न से ज्यादा सवाल उठते हैं.