बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया
बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया

Delhi Jaipur Highway Jam: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दफ्तर से लौटने वाले लोग किसी मिनी ट्रक में चढ़ते नजर आ रहे हैं. भारी बारिश के कारण जब उन्हें कैब या ऑटो नहीं मिला तो मजबूरी में ट्रक ही उनका सहारा बन गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:13 AM IST
बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया

Viral Truck Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दफ्तर से लौटने वाले लोग किसी मिनी ट्रक में चढ़ते नजर आ रहे हैं. भारी बारिश के कारण जब उन्हें कैब या ऑटो नहीं मिला तो मजबूरी में ट्रक ही उनका सहारा बन गया. फॉर्मल कपड़े पहने कर्मचारी ट्रक की पिछली सीट पर चढ़ते दिखे तो कई लोग खड़े होकर छत पकड़कर सफर करते नज़र आए.

बारिश ने कैसे रोकी गुरुग्राम की रफ्तार?

1 सितंबर को हुई भारी बारिश ने गुरुग्राम को पूरी तरह से ठप कर दिया. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया और सड़कों पर पानी भर गया. यह नजारा लोगों को 2016 की उस मशहूर घटना की याद दिला गया, जब एनएच-8 पर करीब 20 घंटे तक जाम लगा रहा था.

मेट्रो स्टेशनों पर क्या हाल रहा?

सिर्फ सड़क ही नहीं, मेट्रो स्टेशनों पर भी हालात बेकाबू हो गए. सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोग लंबी कतारों में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. प्लेटफॉर्म पर धक्का-मुक्की का माहौल था और लोग किसी तरह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे. गुरुग्राम की सबसे बड़ी दिक्कत है मॉनसून में पानी भरना. हर साल बरसात के दौरान सड़कें डूब जाती हैं, नालियां चोक हो जाती हैं और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं. यह समस्या शहर की अधूरी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल देती है.

 

 

क्या लोग मजबूरी में नए जुगाड़ ढूंढते हैं?

बारिश में ट्रक का सहारा लेना हो या मेट्रो में धक्कामुक्की झेलना- लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता. ऑफिस से लौटते कर्मचारियों की यह मजबूरी भरी यात्रा बताती है कि शहर की व्यवस्था कितनी नाज़ुक है. यह वीडियो सिर्फ मजेदार ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है- क्या गुरुग्राम जैसे बड़े शहर आज भी बारिश में बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं? जब लोग ट्रक और जुगाड़ से घर पहुंचने को मजबूर हों, तो ये तस्वीरें सिस्टम की कमजोरी को सामने लाती हैं.

;