ऑफिस खाली था तो अकेले में ऐसी हरकतें करने लगी लड़की, CCTV फुटेज देख दंग रह गए लोग

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो (Girl in Office Alone Video) वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की (CCTV Footage of Girl) ऑफिस में अकेले कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती हुई CCTV कैमरे में कैद हो गई.