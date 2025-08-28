Video: अरे बाप रे! आज तो हो गए यमराज के दर्शन... ऑफिस में बैग के अंदर लैपटॉप की जगह ये क्या रख डाला, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी!
Advertisement
trendingNow12899732
Hindi Newsजरा हटके

Video: अरे बाप रे! आज तो हो गए यमराज के दर्शन... ऑफिस में बैग के अंदर लैपटॉप की जगह ये क्या रख डाला, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी!

Corporate Office Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख सकते हैं कि लड़की ऑफिस में लैपटॉप लाना ही भूल जाती है और फिर... आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: अरे बाप रे! आज तो हो गए यमराज के दर्शन... ऑफिस में बैग के अंदर लैपटॉप की जगह ये क्या रख डाला, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी!

Corporate Office Video Viral: सोचिए, आप ऑफिस गए हैं और जिससे काम करना है वो ही चीज ले जाना भूल गए हैं तो क्या करेंगे? शायद पहले मैनेजर या बॉस की बातें सुनेंगे और फिर जाकर हल क्या निकालना है ये समझ पाएंगे. ऐसा ही कुछ एक लड़की के साथ तब हो गया जब वो अपने ऑफिस लैपटॉप के बिना पहुंच गई. हालांकि, बैग खाली लिए नहीं गई थी लैपटॉप और चार्ज की जगह पर कुछ ऐसा सामान ले लिया था जिसे निकालने पर भी किसी को भी शर्म आ जाए. आइए जानते हैं कि वायरल वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है.

बिना आईडी कार्ड के जाने पर बॉस की फटकार

वायरल वीडियो की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि एक लड़की ऑफिस में बिना आईडी कार्ड के पहुंचने पर काफी कुछ सुन रही होती है और उससे कहा जाता है कि कुछ करना नहीं भूलते, मेकअप करना नहीं भूलते लेकिन ऑफिस में बिना आईडी कार्ड के आ गए. दूसरी लड़की जो ऑफिस में एंट्री कर रही होती है, उससे जब आईडी कार्ड पूछा जाता है तो मजे से आईडी कार्ड दिखाते हुए वो ऑफिस में जाती है. एक अलग खुशी और स्टाइल में एंट्री करती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि अब उसकी लंका लग सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आज ही होंगे यमराज के दर्शन!

वीडियो में आगे दिखाया गया कि जो लड़की बहुत खुशी से अंदर आती है उसके बैग में लैपटॉप नहीं होता है बल्कि लैपटॉप की जगह वो इंडक्शन चूल्हा और चार्जर की हेयर स्ट्रेटनर को बैग में रखकर ले आती है. बैग से किंडर जॉय तक निकल जाता है लेकिन ऑफिस में जिस लैपटॉप और चार्ज की जरूरत थी वो ही बैग में नहीं होता है. इसके बाद वो अच्छे से जान जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shine_dezign_infonet नामक अकाउंट से साझा किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा- ‘इसे कहते हैं 440 वोल्ट का फुल शॉक.’ इस वीडियो पर कई लाइक रहे हैं और काफी कमेंट भी किए गए. बैग से किंडर जॉय निकलने पर लोगों के कमेंट देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा कि रात में कौन सा गांजा फूंका था दीदी. इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि दीदी अगर खाना खाना भी भूल गए तो कोई नहीं आप इंडक्शन तो लेकर आए ही हैं.

ये भी पढ़ें- OMG! 88 रुपये का सोना, 0.27 रुपये में पेट्रोल... 1947 में चीजों की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, कहेंगे- वो ही था सस्ता जमाना

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

video

Trending news

Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
;