Video: अरे बाप रे! आज तो हो गए यमराज के दर्शन... ऑफिस में बैग के अंदर लैपटॉप की जगह ये क्या रख डाला, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी!

Corporate Office Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख सकते हैं कि लड़की ऑफिस में लैपटॉप लाना ही भूल जाती है और फिर... आइए वीडियो देखते हैं.
Corporate Office Video Viral: सोचिए, आप ऑफिस गए हैं और जिससे काम करना है वो ही चीज ले जाना भूल गए हैं तो क्या करेंगे? शायद पहले मैनेजर या बॉस की बातें सुनेंगे और फिर जाकर हल क्या निकालना है ये समझ पाएंगे. ऐसा ही कुछ एक लड़की के साथ तब हो गया जब वो अपने ऑफिस लैपटॉप के बिना पहुंच गई. हालांकि, बैग खाली लिए नहीं गई थी लैपटॉप और चार्ज की जगह पर कुछ ऐसा सामान ले लिया था जिसे निकालने पर भी किसी को भी शर्म आ जाए. आइए जानते हैं कि वायरल वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है.
बिना आईडी कार्ड के जाने पर बॉस की फटकार
वायरल वीडियो की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि एक लड़की ऑफिस में बिना आईडी कार्ड के पहुंचने पर काफी कुछ सुन रही होती है और उससे कहा जाता है कि कुछ करना नहीं भूलते, मेकअप करना नहीं भूलते लेकिन ऑफिस में बिना आईडी कार्ड के आ गए. दूसरी लड़की जो ऑफिस में एंट्री कर रही होती है, उससे जब आईडी कार्ड पूछा जाता है तो मजे से आईडी कार्ड दिखाते हुए वो ऑफिस में जाती है. एक अलग खुशी और स्टाइल में एंट्री करती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि अब उसकी लंका लग सकती है.
आज ही होंगे यमराज के दर्शन!
वीडियो में आगे दिखाया गया कि जो लड़की बहुत खुशी से अंदर आती है उसके बैग में लैपटॉप नहीं होता है बल्कि लैपटॉप की जगह वो इंडक्शन चूल्हा और चार्जर की हेयर स्ट्रेटनर को बैग में रखकर ले आती है. बैग से किंडर जॉय तक निकल जाता है लेकिन ऑफिस में जिस लैपटॉप और चार्ज की जरूरत थी वो ही बैग में नहीं होता है. इसके बाद वो अच्छे से जान जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shine_dezign_infonet नामक अकाउंट से साझा किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा- ‘इसे कहते हैं 440 वोल्ट का फुल शॉक.’ इस वीडियो पर कई लाइक रहे हैं और काफी कमेंट भी किए गए. बैग से किंडर जॉय निकलने पर लोगों के कमेंट देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा कि रात में कौन सा गांजा फूंका था दीदी. इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि दीदी अगर खाना खाना भी भूल गए तो कोई नहीं आप इंडक्शन तो लेकर आए ही हैं.
