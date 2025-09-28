Advertisement
हे राम! ये क्या हो गया... उड़ने से पहले ही क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर! खौफनाक हादसे का VIDEO देखकर थम जाएंगी सांसे, देखें वीडियो

Helicopter crash Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उड़ान से पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश होते दिखा. पायलट ने संभालने की कोशिश की, लेकिन हादसा टल नहीं सका. राहत रही कि उसकी जान बच गई. वीडियो को 2.68 लाख से ज्यादा बार देखा गया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 28, 2025, 01:36 PM IST
हे राम! ये क्या हो गया... उड़ने से पहले ही क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर! खौफनाक हादसे का VIDEO देखकर थम जाएंगी सांसे, देखें वीडियो

अक्सर हम हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ते देखते हैं, लेकिन क्या हो जब वह उड़ान भरने से पहले ही क्रैश हो जाए? सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को डरा भी दिया और हैरान भी कर दिया. महज कुछ सेकंड का यह वीडियो इतना खौफनाक है कि देखने वालों की रूह कांप उठी.

उड़ान से पहले ही हुआ हादसा

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था. उसका पंखा तेज़ी से घूम रहा था और जैसे ही वह हवा में उठने वाला था, अचानक डगमगाने लगा. पायलट ने पूरी कोशिश की कि हालात संभल जाएं, लेकिन कुछ सेकंड में ही उसने नियंत्रण खो दिया और हेलीकॉप्टर ज़मीन पर आ गिरा. हादसे से पहले एक शख्स पायलट को रोकने की कोशिश करता भी दिखा, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था. राहत की बात है कि दावा किया जा रहा है कि पायलट की जान बच गई.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस खतरनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर @expensive_fails नामक आईडी से शेयर किया गया है. महज 19 सेकंड का यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि अब तक इसे 2 लाख 68 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. सैकड़ों यूजर्स ने इसे लाइक किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. इस वीडियो को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और कई बार रिप्ले कर यह समझने की कोशिश की कि आखिर हादसा हुआ कैसे.

 

यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह हादसा सेकेंडों में हुआ, यकीन करना मुश्किल है.” दूसरे ने लिखा, “हेलीकॉप्टर जितना रोमांचक होता है, उतना ही खतरनाक भी है.” वहीं कुछ ने इसे पायलट की गलती बताया, तो कईयों का मानना है कि यह तकनीकी खराबी की वजह से हुआ. हालांकि सच्चाई जो भी हो, इस वीडियो ने सभी को हिलाकर रख दिया है. यह घटना साफ दिखाती है कि हवा में उड़ने वाले हर सफर में खतरा भी उतना ही बड़ा होता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

;