Hindi Newsजरा हटके

हे भगवान! दुनिया को ये क्या हो गया? पिता ने सौतेली बेटी से रचाई शादी, तो बहन सगे भाई संग हुई फरार

Viral News: शादी-ब्याह को लेकर दुनिया भर में अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं. एक तरफ, जहां समाज में रिश्तों की पवित्रता को लेकर हर जगह चर्चा होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ बेहद चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:48 AM IST
Shocking Video: शादी-ब्याह को लेकर दुनिया भर में अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं. एक तरफ, जहां समाज में रिश्तों की पवित्रता को लेकर हर जगह चर्चा होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ बेहद चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल ही में एक पिता ने अपनी सौतेली बेटी से शादी कर ली, जो न केवल समाज के नियमों को तोड़ने वाली बात है, बल्कि यह कई सवालों को भी खड़ा करती है. वहीं, दूसरी तरफ एक बहन अपने सगे भाई के साथ फरार हो गई, जिसने रिश्तों की परिभाषा को ही बदल डाला। यह घटनाएं यह साबित करती हैं कि दुनिया में कभी-कभी कुछ भी हो सकता है. 

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करे

 पिता ने सौतेली बेटी से रचाई शादी

यह घटना चौंकाने वाली  है एक पिता जो अपनी सौतेली बेटी के लिए एक गाइड और संरक्षक बनकर रहता है अचानक उसके साथ विवाह करता है. यह केवल रिश्तों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि मानवता और न्याय का भी उल्लंघन है. इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या समाज में कुछ रिश्ते केवल खून से जुड़े होते हैं, या फिर नैतिकता और इंसानियत का कोई महत्व भी होता है? यह घटना इस बात का भी प्रतीक है कि रिश्तों के नाम पर कुछ लोग अपने स्वार्थ को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं. सौतेली बेटी के लिए पिता के प्रेम का स्वरूप किसी विशेष सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है.
 

तो एक बहन सगे भाई संग हुई फरार

वहीं दूसरी घटना और भी अधिक चौंकाने वाली है, जब एक बहन ने अपने सगे भाई से शादी कर ली. बहन का कहना था, "मैं इनकी सगी बहन हूं और मेरे पेट में लड़का है और मैंने अपने भाई से शादी कर ली है." यह बात न केवल रिश्तों की पवित्रता पर सवाल उठाती है, बल्कि यह समाज के नैतिक और कानूनी ढांचे को भी चुनौती देती है. इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि रिश्तों की सीमाएं कहां तक तय की जा सकती हैं और क्या हम कुछ रिश्तों को अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के मुताबिक बदलने की कोशिश कर रहे हैं?

वीडियो हुआ बंपर वायरल 

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर shamser.shekh.92 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है जिसे अब अब तक 36 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं 6 लाख 99 हजार से ज्यादा लोग लाइक किए है. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे है. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "कैसे-कैसे लोग है इस दुनिया में."

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

