हे राम ये क्या हो रहा है... इस देश में हर साल क्यों मार दिए जाते हैं लाखों कुत्ते? आखिर क्या है वजह

Stray Dogs:  सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवारा कुत्तों को शेल्टर में नहीं रखा जाएगा, केवल आक्रामक कुत्तों को अलग रखा जाएगा. अमेरिका में कुत्तों को पकड़कर शेल्टर, नसबंदी, टीका और गोद लेने की प्रक्रिया से सुरक्षित किया जाता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:06 PM IST
America Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सामान्य आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा. लेकिन आक्रामक या हिंसक कुत्तों को अलग रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उन्हें एंटी-रेबीज का टीका लगाया जाएगा. इसके बाद उन कुत्तों को उसी जगह छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था. अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में आवारा कुत्तों का क्या होता है और वहां सड़क पर कुत्ते कम क्यों दिखाई देते हैं.

अमेरिका में कुत्तों की स्थिति

अमेरिका में आज सड़कों पर इंसान तो दिखते हैं, लेकिन कुत्ते और अन्य जानवर कम दिखाई देते हैं. हालांकि, 19वीं सदी में हालात बिल्कुल अलग थे. उस समय न्यूयॉर्क की सड़कों पर कुत्ते लड़ते या लोगों पर हमला करते नजर आते थे. इस वजह से न्यूयॉर्क प्रशासन ने कई कठोर नियम बनाए और फैसला लिया कि शहर की सड़कों पर कुत्तों को नहीं रहने दिया जाएगा.

डॉग पाउंड और पुराने तरीके

शुरुआत में सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को पकड़कर डॉग पाउंड में रखा गया. लेकिन इन पाउंड का उद्देश्य उनका संरक्षण नहीं था, बल्कि उन्हें मार देना था. न्यूयॉर्क और अन्य शहरों में ऐसा किया जाने लगा. बाद में जानवरों की हड्डियों और चरबी का व्यावसायिक इस्तेमाल भी शुरू हो गया.

पशुप्रेमियों की सक्रियता और शेल्टर

इन घटनाओं के बढ़ते मामलों के कारण पशुप्रेमी सक्रिय हो गए. अमेरिकन सोसायटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (ASPCA) ने इसका विरोध किया और डॉग पाउंड की जगह मॉडर्न एनिमल शेल्टर बनाने की योजना तैयार की गई. अब हर शहर में एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम रहती है जो शिकायत या पेट्रोलिंग के दौरान कुत्तों को पकड़कर शेल्टर ले जाती है. यहां उनकी जांच होती है और यह पता लगाया जाता है कि यह कोई पालतू कुत्ता है या नहीं.

पालतू कुत्तों के लिए माइक्रोचिपिंग

अधिकतर पालतू जानवरों में माइक्रोचिप लगाई जाती है. इससे मालिक का पता आसानी से लगाया जा सकता है और कुत्तों को वापस उनके मालिकों को सौंपा जा सकता है. अगर कुत्ता आवारा है तो उसे अडॉप्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है. सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कुत्ते गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाता है.

यूथेनेशिया और आधुनिक प्रक्रिया

अमेरिका में हर साल लाखों आवारा कुत्तों और बिल्लियों को यूथेनेशिया यानी बिना दर्द के मार दिया जाता है. हालांकि, ASPCA के अनुसार पिछले कुछ सालों में यह संख्या घट रही है और गोद लेने की प्रक्रिया बढ़ रही है. युवा कुत्ते आसानी से गोद लिए जाते हैं, जबकि बूढ़े, बीमार या आक्रामक कुत्तों को कम लोग अपनाते हैं.

