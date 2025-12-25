क्रिसमस की रात 'सैंटा क्लॉज' ने तोड़ा ट्रैफिक, पुलिस ने पकड़ा तो बैग से निकली खतरनाक चीज!

Christmas Bodycam Footage: जब दुनिया भर के बच्चे क्रिसमस गिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, उसी दौरान अमेरिका के ओहायो राज्य में सांता क्लॉज खुद एक अजीब हालात में फंस गए. फुल्टन काउंटी शेरिफ ऑफिस के डिप्टी ने तेज रफ्तार से जा रही एक गाड़ी को रोका, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, सामने ड्राइवर सीट पर सांता क्लॉज और बगल में मिसेज क्लॉज बैठे नजर आए. यह नजारा इतना अनोखा था कि डिप्टी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

बॉडीकैम फुटेज में ऐसा क्या दिखा जो वीडियो को वायरल बना गया?

शेरिफ डिपार्टमेंट ने इस पूरे वाकये का बॉडीकैम वीडियो फेसबुक पर शेयर किया. वीडियो में डिप्टी टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहते हैं, “Santa.” इसके बाद माहौल और मजेदार हो जाता है जब सांता घबराकर बताते हैं कि उनके पास CCW यानी कंसील्ड कैरी वेपन है. इस पर डिप्टी मजाक में कहते हैं कि समय वाकई मुश्किल है. सांता क्लॉज जवाब देते हैं कि खुद की सुरक्षा जरूरी है. तभी मिसेज क्लॉज भी बातचीत में शामिल होती हैं और कहती हैं कि नॉर्थ पोल अब पहले जैसा नहीं रहा. यह डायलॉग सुनकर डिप्टी और भी हंस पड़ते हैं और पूरा सीन किसी कॉमेडी फिल्म जैसा लगने लगता है.

डीएल ढूंढते वक्त डिप्टी ने ऐसा क्या किया मजाक?

जब डिप्टी ने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो सांता गाड़ी से बाहर आए और कागज ढूंढने लगे. इसी दौरान डिप्टी ने मजाक में कहा कि कहीं ऐसा न हो कि सांता को रोकने की वजह से उन्हें अपने तोहफे ही न मिलें. इस हल्के-फुल्के मजाक ने वीडियो को और यादगार बना दिया. अंत में डिप्टी ने सांता को बस धीरे चलने की सलाह दी, उनके साथ एक सेल्फी क्लिक की और बिना किसी जुर्माने के उन्हें जाने दिया. जाते-जाते तीनों ने एक-दूसरे को “Merry Christmas” कहा. शेरिफ डिपार्टमेंट ने पोस्ट में लिखा कि कोई कोयला नहीं दिया गया, सिर्फ सुरक्षित रहने की याद दिलाई गई.

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा कि उस आदमी को जाने दो, उसे पूरी दुनिया में गिफ्ट बांटने हैं. किसी ने रेनडियर और कमर्शियल लाइसेंस का मजाक उड़ाया तो किसी ने कहा कि शायद सांता ने स्लेज में बैठने से पहले एगनॉग पी ली थी. एक यूजर ने लिखा कि छुपा हुआ हथियार रखने वाला सांता, सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है.