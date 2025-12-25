Advertisement
trendingNow13052995
Hindi Newsजरा हटकेक्रिसमस की रात सैंटा क्लॉज ने तोड़ा ट्रैफिक, पुलिस ने पकड़ा तो बैग से निकली खतरनाक चीज!

क्रिसमस की रात 'सैंटा क्लॉज' ने तोड़ा ट्रैफिक, पुलिस ने पकड़ा तो बैग से निकली खतरनाक चीज!

Santa Claus Speeding: अमेरिका के ओहायो में क्रिसमस से ठीक पहले पुलिस ने स्पीडिंग पर सांता क्लॉज और मिसेज क्लॉज को रोक लिया. बॉडीकैम वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मजाक, सेल्फी और बिना चालान छोड़े जाने की कहानी सामने आई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिसमस की रात 'सैंटा क्लॉज' ने तोड़ा ट्रैफिक, पुलिस ने पकड़ा तो बैग से निकली खतरनाक चीज!

Christmas Bodycam Footage: जब दुनिया भर के बच्चे क्रिसमस गिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, उसी दौरान अमेरिका के ओहायो राज्य में सांता क्लॉज खुद एक अजीब हालात में फंस गए. फुल्टन काउंटी शेरिफ ऑफिस के डिप्टी ने तेज रफ्तार से जा रही एक गाड़ी को रोका, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, सामने ड्राइवर सीट पर सांता क्लॉज और बगल में मिसेज क्लॉज बैठे नजर आए. यह नजारा इतना अनोखा था कि डिप्टी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

बॉडीकैम फुटेज में ऐसा क्या दिखा जो वीडियो को वायरल बना गया?

शेरिफ डिपार्टमेंट ने इस पूरे वाकये का बॉडीकैम वीडियो फेसबुक पर शेयर किया. वीडियो में डिप्टी टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहते हैं, “Santa.” इसके बाद माहौल और मजेदार हो जाता है जब सांता घबराकर बताते हैं कि उनके पास CCW यानी कंसील्ड कैरी वेपन है. इस पर डिप्टी मजाक में कहते हैं कि समय वाकई मुश्किल है. सांता क्लॉज जवाब देते हैं कि खुद की सुरक्षा जरूरी है. तभी मिसेज क्लॉज भी बातचीत में शामिल होती हैं और कहती हैं कि नॉर्थ पोल अब पहले जैसा नहीं रहा. यह डायलॉग सुनकर डिप्टी और भी हंस पड़ते हैं और पूरा सीन किसी कॉमेडी फिल्म जैसा लगने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी 

डीएल ढूंढते वक्त डिप्टी ने ऐसा क्या किया मजाक?

जब डिप्टी ने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो सांता गाड़ी से बाहर आए और कागज ढूंढने लगे. इसी दौरान डिप्टी ने मजाक में कहा कि कहीं ऐसा न हो कि सांता को रोकने की वजह से उन्हें अपने तोहफे ही न मिलें. इस हल्के-फुल्के मजाक ने वीडियो को और यादगार बना दिया. अंत में डिप्टी ने सांता को बस धीरे चलने की सलाह दी, उनके साथ एक सेल्फी क्लिक की और बिना किसी जुर्माने के उन्हें जाने दिया. जाते-जाते तीनों ने एक-दूसरे को “Merry Christmas” कहा. शेरिफ डिपार्टमेंट ने पोस्ट में लिखा कि कोई कोयला नहीं दिया गया, सिर्फ सुरक्षित रहने की याद दिलाई गई.

 

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा कि उस आदमी को जाने दो, उसे पूरी दुनिया में गिफ्ट बांटने हैं. किसी ने रेनडियर और कमर्शियल लाइसेंस का मजाक उड़ाया तो किसी ने कहा कि शायद सांता ने स्लेज में बैठने से पहले एगनॉग पी ली थी. एक यूजर ने लिखा कि छुपा हुआ हथियार रखने वाला सांता, सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

chirstmasSanta Claus

Trending news

'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल