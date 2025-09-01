Ola ड्राइवर ने पहले Ac बंद किया! फिर 50 साल के पैसेंजर को मारा जोरदार थप्पड़, बेटे ने सोशल मीडिया पर सुनाई आपबीती

Mumbai Pune Ola: मुंबई से पुणे की आरामदायक कैब यात्रा कैसे डरावने अनुभव में बदल सकती है, इसका ताजा उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक 50 वर्षीय पैसेंजर को न सिर्फ ड्राइवर की मनमानी झेलनी पड़ी, बल्कि थप्पड़ भी खाना पड़ा. फिर इसके बाद बेटे ने घटना सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे मामला वायरल हो गया और ओला की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.

दरअसल, पैसेंजर ने मुंबई से पुणे के लिए ओला कैब बुक की. शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ देर बाद ड्राइवर ने बिना पूछे रास्ता बदल दिया और अटल सेतु से जाने पर जोर देने लगा. यात्री ने आपत्ति जताई तो बहस छिड़ गई. ड्राइवर का रवैया इतना अड़ियल था कि माहौल तनावपूर्ण हो गया.

एसी बंद और गर्मी में सफर

बहस के बाद ड्राइवर ने अगला वार किया. कैब का एसी बंद कर दिया. उसने बहाना बनाया, “गैस खत्म हो गई है.” गर्मी में यात्री पसीने से तरबतर हो गए. जब उन्होंने एसी चालू करने की मांग की तो ड्राइवर ने मना कर दिया और बीच रास्ते खोपोली में गाड़ी रोक दी. इससे स्थिति और बिगड़ गई. तनाव इतना बढ़ गया कि ड्राइवर ने यात्री को जोरदार थप्पड़ मार दिया. बेटे के अनुसार, “ड्राइवर ने इतनी जोर से मारा कि पिता के चेहरे पर निशान पड़ गए.” हालांकि यात्री ने भी पलटवार कर दिया. मामला अब पूरी तरह बेकाबू हो गया और डर का माहौल बन गया.

गुंडे की एंट्री और पुलिस स्टेशन का रास्ता

जब कैब वाकड़ के पास पहुंची, ड्राइवर ने हाईवे छोड़कर सर्विस रोड पर गाड़ी मोड़ दी. तभी एक भारी-भरकम गुंडा वहां आ गया. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यात्री को अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा. आखिरकार सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां मामला दर्ज कराया गया. पैसेंजर के बेटे ने पूरी घटना सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो तेजी से वायरल हो गई.