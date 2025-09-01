Ola ड्राइवर ने पहले Ac बंद किया! फिर 50 साल के पैसेंजर को मारा जोरदार थप्पड़, बेटे ने सोशल मीडिया पर सुनाई आपबीती
Advertisement
trendingNow12904853
Hindi Newsजरा हटके

Ola ड्राइवर ने पहले Ac बंद किया! फिर 50 साल के पैसेंजर को मारा जोरदार थप्पड़, बेटे ने सोशल मीडिया पर सुनाई आपबीती

Mumbai Pune Ola: मुंबई-पुणे ओला यात्रा में 50 वर्षीय यात्री से ड्राइवर ने रास्ता बदलने, एसी बंद करने पर बहस की और थप्पड़ मार दिया. यात्री ने पलटवार किया, मामला पुलिस तक पहुंचा. बेटे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे वायरल कर दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 01, 2025, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ola ड्राइवर ने पहले Ac बंद किया! फिर 50 साल के पैसेंजर को मारा जोरदार थप्पड़, बेटे ने सोशल मीडिया पर सुनाई आपबीती

Mumbai Pune Ola: मुंबई से पुणे की आरामदायक कैब यात्रा कैसे डरावने अनुभव में बदल सकती है, इसका ताजा उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक 50 वर्षीय पैसेंजर को न सिर्फ ड्राइवर की मनमानी झेलनी पड़ी, बल्कि थप्पड़ भी खाना पड़ा. फिर इसके बाद बेटे ने घटना सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे मामला वायरल हो गया और ओला की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.

दरअसल, पैसेंजर ने मुंबई से पुणे के लिए ओला कैब बुक की. शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ देर बाद ड्राइवर ने बिना पूछे रास्ता बदल दिया और अटल सेतु से जाने पर जोर देने लगा. यात्री ने आपत्ति जताई तो बहस छिड़ गई. ड्राइवर का रवैया इतना अड़ियल था कि माहौल तनावपूर्ण हो गया.

ये भी पढ़ें: राजधानी एक्सप्रेस में बिना शर्ट, हथकड़ी में बंधा दिखा ‘पैसेंजर’, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप 

Add Zee News as a Preferred Source

एसी बंद और गर्मी में सफर

बहस के बाद ड्राइवर ने अगला वार कियाकैब का एसी बंद कर दिया. उसने बहाना बनाया, “गैस खत्म हो गई है.” गर्मी में यात्री पसीने से तरबतर हो गए. जब उन्होंने एसी चालू करने की मांग की तो ड्राइवर ने मना कर दिया और बीच रास्ते खोपोली में गाड़ी रोक दी. इससे स्थिति और बिगड़ गई. तनाव इतना बढ़ गया कि ड्राइवर ने यात्री को जोरदार थप्पड़ मार दिया. बेटे के अनुसार, “ड्राइवर ने इतनी जोर से मारा कि पिता के चेहरे पर निशान पड़ गए.” हालांकि यात्री ने भी पलटवार कर दिया. मामला अब पूरी तरह बेकाबू हो गया और डर का माहौल बन गया.

गुंडे की एंट्री और पुलिस स्टेशन का रास्ता

जब कैब वाकड़ के पास पहुंची, ड्राइवर ने हाईवे छोड़कर सर्विस रोड पर गाड़ी मोड़ दी. तभी एक भारी-भरकम गुंडा वहां आ गया. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यात्री को अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा. आखिरकार सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां मामला दर्ज कराया गया. पैसेंजर के बेटे ने पूरी घटना सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो तेजी से वायरल हो गई. लोगों ने ओला की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और ड्राइवर के 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Mumbai Pune Ola

Trending news

बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
;