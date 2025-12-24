Advertisement
दादी को पहना दिया ट्रेंडिंग रैबिट ईयर वूलन कैप, Video में देखें कमाल का रिएक्शन

Dadi Ka Funny Video: जब दादी ने पहली बार ट्रेंडिंग 'रैबिट ईयर वूलन कैप' तो दादी का रिएक्शन देखने वाला था. पहले दादी को कैप पहनाया और फिर इसकी सीटी बजा दी. दादी को लगा ये क्या आफत है. चलिए देखते हैं दादी का कमाल का रिएक्शन.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:54 PM IST
Funny Viral Video: सर्दियां आते ही रैबिट ईयर मूविंग जंपिंग हैट का ट्रेन चालू हो जाता है. ये देखने में काफी क्यूट लगता है. ये हैट आपको ठंड से बचाने के साथ साथ फैशन में भी आपको आगे रखता है. ज्यादातर बच्चे और लड़कियां इस रैबिट वाले ईयर मूविंग जंपिंग हैट को पहनकर रील्स बनाती हैं. बच्चों को ये खूब पसंद आ रहा है और इस समय फैशन की दुनिया में काफी ट्रेंड में है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दादी ने ये रैबिट ईयर वूलन कैप लगाया है. इसके बाद जब एक शख्स उस कैप के कान दबाता है और उसमें सीटी बजती है और खरगोश के कान खड़े हो जाते हैं तो दादी का रिएक्शन कमाल का होता है. 

क्या था दादी का रिएक्शन?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स दादी को रैबिट ईयर वूलन कैप पहना देता है. दरअसल इसमें कानो को ढकने के लिए काफी मोटा फर होता है जिससे कान ठंड से बच जाते हैं. इसके अलावा करीब 1 फुट से ज्यादा लंबी ऊनी पाइप होता है जिसमें नीचे के दोनों ओर एक एयर बॉल होती है जिसे दबाने से कैप के कान खड़े हो जाते हैं और सीटी भी बजती है. जब ये शख्स दादी के कानों पर इस कैप को लगाता है तब दादी डर जाती है. जैसे ही ये शख्स एयर बॉल को दबाता है तो सीटी की आवाज सुनकर दादी ऐसा करने से मना करती है. शख्स कहता है कि दादी ये आपके लिए पार्सल आया है. दादी को ये कैप समझ नहीं आता है उनके लिए ये किसी बुरे सपने या आफत से कम नहीं था. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: कभी सब्जी खरीदना तो कभी सासु ​बीमार, Santa Claus को नहीं मिली गिफ्ट बांटने की फुर्सत

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanish Tiwari Dadi Maa (@tanish_tiwari_0009)

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @tanish_tiwari_0009 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Grandmotherrabbit ear woolen capViral Video

