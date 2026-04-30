70 साल पहले साइकिल का भी कटता था चलान! लेना पड़ता था लाइसेंस, फीस देख चकरा जाएगा आपका भी दिमाग

Old India Cycle License History: आज के समय में साइकिल चलाना सबसे आसान और आम बात है. इसके लिए न किसी लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही कोई खास नियम याद रखने पड़ते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी होता था? हाल ही में पुराने दौर की एक जानकारी सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.
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Old India Cycle License History: आज के दौर में जब हम कार या बाइक चलाने के लिए भारी-भरकम ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि यह सब आधुनिक ट्रैफिक नियमों की देन है. लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक दौर ऐसा भी था जब दो पहियों वाली 'साइकिल' चलाने के लिए भी बाकायदा सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता था? जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों अंग्रेजों के जमाने और आजादी के शुरुआती सालों के 'साइकिल लाइसेंस' की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इस वायरल फोटो ने उस दौर की यादें ताजा कर दी हैं, जब साइकिल रखना किसी स्टेटस सिंबल से कम नहीं था और बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ते थे. क्योंकि उस समय बिना लाइसेंस और 'नंबर प्लेट' के साइकिल चलाना कानूनी अपराध माना जाता था.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में आपको एक छोटा सा कागज का टोकन जैसा कुछ दिख रहा होगा, यह साइकिल पर चिपकाना या साथ रखना अनिवार्य होता था. उस जमाने में इसकी कीमत 2 रुपये हुआ करती थी. यह कीमत आज के हजारों रुपयों के बराबर थी. साल भर के लिए साइकिल चलाने की अनुमति पाने के लिए यह सरकारी फीस होती थी. इसके साथ ही, जैसे आज गाड़ियों पर नंबर प्लेट होती है, वैसे ही साइकिल के हैंडल या मडगार्ड पर एक छोटा सा म्युनिसिपल नंबर प्लेट लगाया जाता था. अगर कोई बिना लाइसेंस या बिना घंटी और लाइट के साइकिल चलाते पकड़ा जाता था, तो पुलिस उसकी साइकिल जब्त कर लेती थी या भारी जुर्माना वसूलती थी.
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आप सोच रहे होंगे कि आखिर साइकिल के लिए इतनी सख्ती क्यों थी? तो आपको बता दें कि उस समय सड़कों पर गाड़ियां कम और साइकिलें ही मुख्य सवारी थीं. इसलिए ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए इनका पंजीकरण जरूरी था. लाइसेंस और टोकन नंबर होने से चोरी हुई साइकिल को पहचानना और ढूंढना आसान होता था. इतना ही नहीं, नगर निगमों और स्थानीय निकायों के लिए यह कमाई का एक बड़ा स्रोत भी हुआ करता था.
Licence was required for a cycle pic.twitter.com/RtHIliewN8
Shekar Iyer (@SHEKARSUSHEEL) April 27, 2026
जैसे-जैसे समय बदला, वाहनों की संख्या बढ़ी और मोटर गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल होने लगीं, वैसे-वैसे साइकिल का महत्व कम होता गया. इसके बाद धीरे-धीरे यह नियम भी खत्म कर दिया गया और साइकिल को बिना लाइसेंस चलाने की छूट मिल गई.
जब यह जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आई, तो लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने लिखा कि 'आज तो साइकिल बच्चों का खिलौना लगती है, लेकिन पहले इसके लिए भी लाइसेंस बनता था!' कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि अगर आज भी ऐसा नियम होता, तो शायद आधे लोग साइकिल चलाना ही छोड़ देते. यह कहानी सिर्फ एक नियम की नहीं, बल्कि पुराने भारत की झलक दिखाती है. यह बताती है कि समय के साथ हमारे नियम, जरूरतें और जीवनशैली कैसे बदलती गई हैं.
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