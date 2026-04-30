Advertisement
trendingNow13198330
Hindi Newsजरा हटके70 साल पहले साइकिल का भी कटता था चलान! लेना पड़ता था लाइसेंस, फीस देख चकरा जाएगा आपका भी दिमाग

70 साल पहले साइकिल का भी कटता था चलान! लेना पड़ता था लाइसेंस, फीस देख चकरा जाएगा आपका भी दिमाग

Old India Cycle License History: आज के समय में साइकिल चलाना सबसे आसान और आम बात है. इसके लिए न किसी लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही कोई खास नियम याद रखने पड़ते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी होता था? हाल ही में पुराने दौर की एक जानकारी सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

70 साल पहले साइकिल का भी कटता था चलान! लेना पड़ता था लाइसेंस, फीस देख चकरा जाएगा आपका भी दिमाग

Old India Cycle License History: आज के दौर में जब हम कार या बाइक चलाने के लिए भारी-भरकम ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि यह सब आधुनिक ट्रैफिक नियमों की देन है. लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक दौर ऐसा भी था जब दो पहियों वाली 'साइकिल' चलाने के लिए भी बाकायदा सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता था? जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों अंग्रेजों के जमाने और आजादी के शुरुआती सालों के 'साइकिल लाइसेंस' की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इस वायरल फोटो ने उस दौर की यादें ताजा कर दी हैं, जब साइकिल रखना किसी स्टेटस सिंबल से कम नहीं था और बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ते थे. क्योंकि उस समय बिना लाइसेंस और 'नंबर प्लेट' के साइकिल चलाना कानूनी अपराध माना जाता था.

कैसा होता था साइकिल का 'DL'?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में आपको एक छोटा सा कागज का टोकन जैसा कुछ दिख रहा होगा, यह साइकिल पर चिपकाना या साथ रखना अनिवार्य होता था. उस जमाने में इसकी कीमत 2 रुपये हुआ करती थी. यह कीमत आज के हजारों रुपयों के बराबर थी. साल भर के लिए साइकिल चलाने की अनुमति पाने के लिए यह सरकारी फीस होती थी. इसके साथ ही, जैसे आज गाड़ियों पर नंबर प्लेट होती है, वैसे ही साइकिल के हैंडल या मडगार्ड पर एक छोटा सा म्युनिसिपल नंबर प्लेट लगाया जाता था. अगर कोई बिना लाइसेंस या बिना घंटी और लाइट के साइकिल चलाते पकड़ा जाता था, तो पुलिस उसकी साइकिल जब्त कर लेती थी या भारी जुर्माना वसूलती थी.

यह भी पढ़ें:- 'झुलसाती गर्मी और ट्रैफिक के बीच कैसे जाऊं ऑफिस...' महिला के एक पोस्ट से छिड़ी नई...

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों जरूरी था तब लाइसेंस?

आप सोच रहे होंगे कि आखिर साइकिल के लिए इतनी सख्ती क्यों थी? तो आपको बता दें कि उस समय सड़कों पर गाड़ियां कम और साइकिलें ही मुख्य सवारी थीं. इसलिए ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए इनका पंजीकरण जरूरी था. लाइसेंस और टोकन नंबर होने से चोरी हुई साइकिल को पहचानना और ढूंढना आसान होता था. इतना ही नहीं, नगर निगमों और स्थानीय निकायों के लिए यह कमाई का एक बड़ा स्रोत भी हुआ करता था.

समय के साथ खत्म हो गया नियम

जैसे-जैसे समय बदला, वाहनों की संख्या बढ़ी और मोटर गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल होने लगीं, वैसे-वैसे साइकिल का महत्व कम होता गया. इसके बाद धीरे-धीरे यह नियम भी खत्म कर दिया गया और साइकिल को बिना लाइसेंस चलाने की छूट मिल गई.

आज सुनकर लोग हो रहे हैं हैरान

जब यह जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आई, तो लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने लिखा कि 'आज तो साइकिल बच्चों का खिलौना लगती है, लेकिन पहले इसके लिए भी लाइसेंस बनता था!' कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि अगर आज भी ऐसा नियम होता, तो शायद आधे लोग साइकिल चलाना ही छोड़ देते. यह कहानी सिर्फ एक नियम की नहीं, बल्कि पुराने भारत की झलक दिखाती है. यह बताती है कि समय के साथ हमारे नियम, जरूरतें और जीवनशैली कैसे बदलती गई हैं.

यह भी पढ़ें:- 63 किलो वजन घटाते ही बदला मिजाज! 3 बच्चों की मां ने फिट होते ही पति को दे दिया तलाक

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

cycle license historyCycle registration feebicycle number plateMunicipal Cycle License

Trending news

बंगाल का 'गढ़' किया फतह तो कौन-से 5 काम सबसे पहले करेगी BJP? बन जाएगी 'अनस्टॉपेबल'!
Assembly Election 2026
बंगाल का 'गढ़' किया फतह तो कौन-से 5 काम सबसे पहले करेगी BJP? बन जाएगी 'अनस्टॉपेबल'!
बंगाल में साफ हो गई कांग्रेस, BJP ने पसारे पांव; 0-77 और अब पहली बार बनाएगी सरकार
Assembly Elections 2026
बंगाल में साफ हो गई कांग्रेस, BJP ने पसारे पांव; 0-77 और अब पहली बार बनाएगी सरकार
लू के थपेड़ों के बीच IMD ने दी गुड न्यूज! अगले 5 दिनों तक बदला रहेगा मौसम
weather update
लू के थपेड़ों के बीच IMD ने दी गुड न्यूज! अगले 5 दिनों तक बदला रहेगा मौसम
एग्जिट पोल्स में क्या है कांग्रेस का हाल? क्या अब विकल्प की लिस्ट से भी हो चुकी बाहर
Assembly Elections 2026
एग्जिट पोल्स में क्या है कांग्रेस का हाल? क्या अब विकल्प की लिस्ट से भी हो चुकी बाहर
सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
sabrimala
सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत
DNA
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत
बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत
Bengaluru wall collapse
बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत
देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, विदेशों में भी है हाई डिमांड
coconut production
देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, विदेशों में भी है हाई डिमांड
देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC
West Bengal Exit Poll
देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC
बंगाल-असम में BJP की आंधी, तमिलनाडु में DMK का डंका... क्या कहते हैं Poll of Polls
Assembly Election 2026
बंगाल-असम में BJP की आंधी, तमिलनाडु में DMK का डंका... क्या कहते हैं Poll of Polls