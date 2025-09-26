क्रिएटिविटी की हद हो गई! पुराने iPhone को बना दिया लेटेस्ट मॉडल, आंखें भी खा जाएंगी धोखा

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं. जो अपना माथा पीटने पर मजबूर कर देते हैं. कई बार ये वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसाते-हंसाते लोटपोट कर देते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी सोचेंगे कि कौन हैं ये लोग और कहां से आते हैं. एक शख्स ने पुराने आईफोन को 17 प्रो बना दिया. जाने कैसे किया ये कारनामा.

कैसे बनाया नया iPhone?

दरअसल, हाल ही में Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है. इस बार Apple ने iPhone Air को भी लॉन्च किया है, लेकिन सबका ध्यान ऑरेंज कलर के iPhone 17 प्रो ने अपनी ओर खींच लिया. इसको लेकर युवाओं में काफी चर्चा है. ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने पुराने मॉडल को ही iPhone 17 प्रो बना दिया. आईफोन 17 प्रो का लुक देने के लिए, आईफोन 17 प्रो का कैमरा मॉड्यूल लेंस लगा रखा है.

कैसे निकलता है पुराना आईफोन?

वीडियो में जब आईफोन 17 के बैक कवर से ऑरेंज कलर की प्लास्टिक को उतारा जाता है तो यूजर्स अपना माथा पकड़ लेते हैं और चौंक जाते हैं. जो बाहर से iPhone 17 प्रो दिख रहा है वो अंदर से पुराना मॉडल निकलता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sarcastic.joker नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और यूजर्स इस कारीगरी और क्रिएटिविटी को काफी पसंद भी कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "भाई ग्रे वाली स्किन भी निकाल अंदर से लावा निकल जाएगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई कम से कम अंदर ओरिजिनल आईफोन तो है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.