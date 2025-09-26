Advertisement
trendingNow12937910
Hindi Newsजरा हटके

क्रिएटिविटी की हद हो गई! पुराने iPhone को बना दिया लेटेस्ट मॉडल, आंखें भी खा जाएंगी धोखा

New iPhone Ki Video: क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है. इस बार एक शख्स ने अपने पुराने iPhone को New iPhone 17 Pro में बदल दिया. देखकर आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे. जब iPhone अपने असली रूप में आएगा, तब हंसी छूट जाएगी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिएटिविटी की हद हो गई! पुराने iPhone को बना दिया लेटेस्ट मॉडल, आंखें भी खा जाएंगी धोखा

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं. जो अपना माथा पीटने पर मजबूर कर देते हैं. कई बार ये वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसाते-हंसाते लोटपोट कर देते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी सोचेंगे कि कौन हैं ये लोग और कहां से आते हैं. एक शख्स ने पुराने आईफोन को 17 प्रो बना दिया. जाने कैसे किया ये कारनामा.

कैसे बनाया नया iPhone?
दरअसल, हाल ही में Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है. इस बार Apple ने iPhone Air को भी लॉन्च किया है, लेकिन सबका ध्यान ऑरेंज कलर के iPhone 17 प्रो ने अपनी ओर खींच लिया. इसको लेकर युवाओं में काफी चर्चा है. ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने पुराने मॉडल को ही iPhone 17 प्रो बना दिया. आईफोन 17 प्रो का लुक देने के लिए, आईफोन 17 प्रो का कैमरा मॉड्यूल लेंस लगा रखा है.

कैसे निकलता है पुराना आईफोन?
वीडियो में जब आईफोन 17 के बैक कवर से ऑरेंज कलर की प्लास्टिक को उतारा जाता है तो यूजर्स अपना माथा पकड़ लेते हैं और चौंक जाते हैं. जो बाहर से iPhone 17 प्रो दिख रहा है वो अंदर से पुराना मॉडल निकलता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: कमाल है... कपड़े ही पहनना भूल गए अंकल, ऐसे ही लेकर निकल गए स्कूटी

Add Zee News as a Preferred Source

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sarcastic.joker नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और यूजर्स इस कारीगरी और क्रिएटिविटी को काफी पसंद भी कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "भाई ग्रे वाली स्किन भी निकाल अंदर से लावा निकल जाएगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई कम से कम अंदर ओरिजिनल आईफोन तो है."
यह भी पढ़ें: क्रिएटिविटी की हो गई हद! ऑमलेट पर बना डाली मोनालिसा की तस्वीर; वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediaNew Iphoneviral

Trending news

BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
;