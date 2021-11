घर की सफाई के बाद बूढ़ी महिला कूड़े में फेंकने वाली थी 20 करोड़ का हीरा, फिर यूं बदल गई किस्मत!

Viral News: यूनाइटेड किंगडम में एक बुजुर्ग महिला को अपने कलेक्शन से 34 कैरेट का हीरा मिला, जिसकी कीमत 2 मिलियन पाउंड यानी करीब 20 करोड़ रुपये थी. 70 साल की हो चुकी इस महिला ने सालों पहले एक कार बूट सेल में स्टोन खरीदा था. हालांकि, उसे इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था. महिला को पोशाक के आभूषणों के अन्य टुकड़ों के बीच हीरा मिला था और वह उसे कूड़ेदान में फेंकने वाली थी. हालांकि, एक पड़ोसी के सुझाव के बाद, उसने इसके मूल्य के बारे में पता लगाने का फैसला किया.

एक बुजुर्ग महिला को अचानक पता चला कि वह जिस हीरे को फेंकने जा रही थी, उसकी कीमत करोड़ों में है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 70 साल की महिला को हीरा तब मिला जब वह नॉर्थम्बरलैंड में अपने घर की सफाई कर रही थी. शुरू में, उसने सोचा कि यह एक कॉस्ट्यूम ज्वैलरी स्टोन है और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी. हालांकि, वह फिर इसे एक नीलामीकर्ता के पास ले गई, यह देखने के लिए कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह 34 कैरेट का हीरा था और इसकी कीमत दो मिलियन पाउंड (£2M) यानी 20 करोड़ रुपए से अधिक की थी.

A diamond geezer - Mark Lane of Featonby’s auctioneers in #NorthShields gets a client’s diamond ring, mixed in with a box of costume jewellery, valued at about £2m. It’s now safely stored in Hatton Garden and it’s to go under the hammer at the end of November pic.twitter.com/fPRt4mVQiU

— TYNEMOUTH LODGE (@hughieprice) October 29, 2021