झमाझम बारिश में भीगा बुजुर्ग का सामान, फरिश्ता बनकर उतरा ये लड़का और कर दी ऐसी मदद

Viral Video: कहते हैं, "किसी जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है और यही सच्ची इंसानियत है." ऐसे ही मदद करने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं, लेकिन कुछ ​वीडियोज ऐसे होते हैं जो दिल को अंदर तक छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें एक लड़का बुजुर्ग की ऐसी मदद करता है कि वीडियो देखकर आप भी ताली बजाएंगे.

बुजुर्ग कैसे बचा रहा था अपना सामान?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि एक बुजुर्ग बोरी के टाट में अपने सामान को बारिश से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश तेज होने से वो सारा भीग जाता है. वीडियो देखकर अंदाजा लगता है ​कि उसकी पोटली में कोई हरी सब्जी है या किसी पेड़ के पत्ते हैं. जब उसकी पोटली पूरी तरह भीग जाती है. तभी वहां एक लड़का फरिश्ता बनकर पहुंच जाता है और उस बुजुर्ग की शानदार मदद करता है.

कैसे की बुजुर्ग की मदद?

वीडियो में दिखता है कि लड़का अपने साथ एक छाता लेकर आता और बुजुर्ग को बारिश से बचने के लिए छाता देता है और खुद उनकी पोटली उठाकर सूखे स्थान की ओर ले जाता है. वहां पहुंचकर ये लड़का इस बुजुर्ग को 100 के नोटों की एक मोटी सी गड्डी देता है और हाथ जोड़ लेता है. इस लड़के की ये मदद लोगों के दिलों को छू गई. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इस लड़के की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसी स्केच आर्ट बनता है ये दिव्यांग, आज तक नहीं देखा होगा ऐसा हुनर; video देखकर मोटिवेट हो रहे लोग

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @sanu_malakar9847 नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 3.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में इस लड़के की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "मेरे बाबा महादेव आपकी रक्षा और मदद करेंगे." दूसरे यूजर ने लिखा, "आपके जैसा भला लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, आप पहले इंसान हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "रील हीरो नहीं, रियल हीरो."

यह भी पढ़ें: दुकान के बाहर बेबस बैठी थी बुजुर्ग महिला, तभी बेटा बनकर आया ये फरिश्ता और फिर...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.