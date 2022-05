135 बच्चों के पिता ने 28 पत्नियों के सामने 37वीं बार रचाई शादी, 126 पोते-पोतियां हुए शामिल

Old Man Married For 37th Time In Front Of 28 Wives: आपने बचपन में अक्सर सुना होगा कि राजा-महाराजा बहुत-सी शादियां करते थे और उनकी दर्जनों पत्नियां होती थीं. लेकिन आज के समय में एक से ज्यादा पत्नी होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है. कई बार तो एक पत्नी को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन एक आदमी ने इस बात को गलत साबित किया है. बता दें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 36 शादियां करने के बाद अब 37वीं बार शादी रचाता हुआ नजर आया है.



ट्विटर पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा बुजुर्ग आदमी अपनी 28 पत्नियों, 135 बच्चों और 126 पोते-पोतियों के सामने 37वीं बार शादी कर रहा है. लोगों ने जब ये सुना तो सब दंग रह गए. साथ ही ये शख्स लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन गया. बता दें कि सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखने के साथ ही जमकर शेयर भी कर रहे हैं. वीडियो को आईपीएस ऑफिसर रुपिन शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए शर्मा ने कैप्शन लिखा है, 'सबसे बहादुर आदमी... 37वीं शादी वो भी 28 बीवी, 135 बच्चे और 126 पोते-पोतियां के सामने'.

यहां देखें वीडियो:

BRAVEST MAN..... LIVING 37th marriage in front of 28 wives, 135 children and 126 grandchildren. pic.twitter.com/DGyx4wBkHY — Rupin Sharma (@rupin1992) June 6, 2021

वीडियो पिछले साल हुआ था वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पिछले साल जून में आईपीएस रुपिन शर्मा ने शेयर किया था. जो तब जमकर वायरल हुआ था और एक बार फिर से ये वीडियो खूब देखा जा रहा है. हालांकि ये वीडियो कब और कहां बनाया गया है इस बात की जानकारी नहीं है.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो के वायरल होने के बाद से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी हैं. लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, 'क्या खूब किस्मत है, यहां एक ही सम्भालना मुश्किल है'. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'अभी तक एक शादी भी करने की हिम्मत नहीं है और ये 37'. एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'सिंगल तो देखकर RIP हो जाएंगे'.