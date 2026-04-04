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Hindi Newsजरा हटकेसिस्टम पर गरीबी का तमाचा, व्हील चेयर नहीं मिली तो साइकिल पर गई महिला मरीज! सामने आया वीडियो

सिस्टम पर गरीबी का तमाचा, व्हील चेयर नहीं मिली तो साइकिल पर गई महिला मरीज! सामने आया वीडियो

Heartbreaking Hospital Video: अस्पताल में जब महिला मरीज को छुट्टी (Discharge) मिल गई तो व्हील चेयर के बजाय साइकिल पर ले जाया गया. सिस्टम की नाकामी को बयां करता ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइये पहले ये वीडियो देखें.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:49 PM IST
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साइकिल पर जाती महिला मरीज. फोटो क्रेडिट: X Post @KUNDAN00PATEL
साइकिल पर जाती महिला मरीज. फोटो क्रेडिट: X Post @KUNDAN00PATEL

Viral Video: सोशल मीडिया पर अस्पताल के अंदर का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस नजारे को देख आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मजबूरी है, प्रेम है या सिस्टम की नाकामी है. वीडियो में दिखता है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद महिला मरीज को व्हील चेयर की बजाय साइकिल पर ले जाया जा रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला मरीज को जब अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो एक बुगुर्ज साइकिल से उन्हें लेने आए हैं. महिला की उम्र भी करीब 50 के आसपास नजर आती है. इस दौरान बुजुर्ग साइकिल लेकर वॉर्ड के अंदर ही आ जाते हैं और महिला को बैठाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वहां बेड नंबर 18 पर एक बच्चा नजर आता है. बाकी लोग अपने काम में लगे हुए हैं और ये बुजुर्ग महिला को साइकिल पर बैठाकर ले जाते हैं. वीडियो देखकर लगता है कि ये गरीबी का सिस्टम पर तगड़ा तमाचा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

कहां का है ये वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @KUNDAN00PATEL नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 56 हजार से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स कमेंट कर गरीबी और सड़े हुए सिस्टम को कोस रहे हैं. वीडियो शेयर करने वाले कुंदन ने कई कमेंट्स के रिप्लाई में इस वीडियो को राजस्थान के 'डीग कुम्हेर विधानसभा' का बताया. हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे की पुष्टि नहीं करता है. चलिए जानते हैं लोगों ने इस वीडियो पर क्या राय रखी.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में एक्ट्रेस के साथ 'गंदी हरकत'! पीछे बैठे शख्स ने पार की सारी हदें, वीडियो शेयर कर बयां किया दर्द

यूजर्स बोले- गरीब होना सबसे मुश्किल

एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि गरीब होना सबसे मुश्किल काम है वरना मालदारों को सब बैठे हुए मिलता है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "भारत में गरीबी अभिशाप है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "सरकारी दावे सिर्फ कागजों में है धरती पर नहीं." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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