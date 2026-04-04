सिस्टम पर गरीबी का तमाचा, व्हील चेयर नहीं मिली तो साइकिल पर गई महिला मरीज! सामने आया वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर अस्पताल के अंदर का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस नजारे को देख आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मजबूरी है, प्रेम है या सिस्टम की नाकामी है. वीडियो में दिखता है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद महिला मरीज को व्हील चेयर की बजाय साइकिल पर ले जाया जा रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला मरीज को जब अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो एक बुगुर्ज साइकिल से उन्हें लेने आए हैं. महिला की उम्र भी करीब 50 के आसपास नजर आती है. इस दौरान बुजुर्ग साइकिल लेकर वॉर्ड के अंदर ही आ जाते हैं और महिला को बैठाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वहां बेड नंबर 18 पर एक बच्चा नजर आता है. बाकी लोग अपने काम में लगे हुए हैं और ये बुजुर्ग महिला को साइकिल पर बैठाकर ले जाते हैं. वीडियो देखकर लगता है कि ये गरीबी का सिस्टम पर तगड़ा तमाचा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

हॉस्पिटल से छुट्टी तो मिल गई,लेकिन व्हील चेयर नहीं मिली, Add Zee News as a Preferred Source सरकारी दावे बहुत बड़े हैं,लेकिन सच से कोसों दूर है, यह प्रेम है या मजबूरी या सिस्टम की नाकामी या फिर,

एक गरीब का सिस्टम पर तमाचा,क्या कहते हैं आप, pic.twitter.com/Rs8UMHrhft — KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) April 4, 2026

कहां का है ये वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @KUNDAN00PATEL नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 56 हजार से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स कमेंट कर गरीबी और सड़े हुए सिस्टम को कोस रहे हैं. वीडियो शेयर करने वाले कुंदन ने कई कमेंट्स के रिप्लाई में इस वीडियो को राजस्थान के 'डीग कुम्हेर विधानसभा' का बताया. हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे की पुष्टि नहीं करता है. चलिए जानते हैं लोगों ने इस वीडियो पर क्या राय रखी.

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यूजर्स बोले- गरीब होना सबसे मुश्किल

एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि गरीब होना सबसे मुश्किल काम है वरना मालदारों को सब बैठे हुए मिलता है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "भारत में गरीबी अभिशाप है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "सरकारी दावे सिर्फ कागजों में है धरती पर नहीं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.