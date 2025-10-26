Advertisement
जहां दादा अरदास करते थे, वहीं उनकी हत्या... बुजुर्ग सिख महिला को पाक लौटने पर नहीं मिला कोई हिंदू, छलका दर्द

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला को गांव की गलियों में घूमते और पुराने घरों को निहारते देखा जा सकता है. इस बुजुर्ग महिला की आंखों से लगातार आंसू बहते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते हुए सुनी जा रही हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 11:57 PM IST
जहां दादा अरदास करते थे, वहीं उनकी हत्या... बुजुर्ग सिख महिला को पाक लौटने पर नहीं मिला कोई हिंदू, छलका दर्द

पंजाब की एक बुज़ुर्ग सिख महिला के लिए अपने पाकिस्तान स्थित पुश्तैनी गांव की यात्रा बेहद भावुक कर देने वाली साबित हुई. वर्षों बाद जब वे उस गांव लौटीं. जहां उनका बचपन और परिवार की यादें बसी थीं. बुजुर्ग महिला ने जब वहां की स्थिति देखी तो उनका दिल टूट गया. जिस जगह कभी सिखों और हिंदुओं की रौनक हुआ करती थी, आज वहां एक भी सिख या हिंदू परिवार नहीं बचा था. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला को गांव की गलियों में घूमते और पुराने घरों को निहारते देखा जा सकता है. इस बुजुर्ग महिला की आंखों से लगातार आंसू बहते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते हुए सुनी जा रही हैं,'यह वही गली है, जहां मेरे दादा अरदास किया करते थे… यहीं उनका कत्ल हुआ था.'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो देखने वाले लोग भी इस दृश्य से भावुक हो उठे. यह कहानी भारत-पाक विभाजन की त्रासदी और उससे जुड़ी मानवीय पीड़ा को एक बार फिर सामने लाती है. इस वीडियो ने लोगों के दिलों में 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की दर्दनाक यादें फिर से ताज़ा कर दी हैं. महिला के मुताबिक, उनके दादा वधावा सिंह की हत्या उस समय उनके ही मुस्लिम नौकरों ने कर दी थी, जब वे गुरुद्वारे में पाठ कर रहे थे. हालांकि, बताया जा रहा है कि यह वीडियो पुराना है, लेकिन अब एक बार फिर यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. Zee News इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

 

अपने पुश्तैनी गांव में खड़े होकर रोती रही बुजुर्ग महिला
वीडियो में एक बुज़ुर्ग सिख महिला को अपने पाकिस्तान स्थित पुश्तैनी गांव में खड़े होकर रोते हुए देखा जा सकता है. वह उस घर के बाहर खड़ी हैं, जहां कभी उनका परिवार रहता था. वही दीवारें, वही गली, मगर अब सब कुछ बदल चुका है. आंसुओं के बीच महिला कहती हैं.'अब यहां कोई सिख या हिंदू परिवार नहीं है… सब चले गए, सब बिखर गए.' वीडियो में उनके साथ कुछ स्थानीय लोग भी नजर आते हैं, जो उन्हें गांव की पुरानी जगहें दिखा रहे हैं. हर मोड़ पर वह ठहर जाती हैं, यादों में खो जाती हैं, 'यहां हमारा घर था… यहीं दीवाली मनती थी… यहां लंगर लगता था…' यह वीडियो सिर्फ एक महिला की निजी पीड़ा नहीं, बल्कि 1947 के बंटवारे के जख्मों और विस्थापन की कहानी भी बयां करता है. जो समय बीत जाने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.

यह भी पढ़ेंः Explainer: क्या होता है चिकन गन टेस्ट, जिसमें विमानों पर दागे जाते हैं जिंदा मुर्गे?

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

