Infosys Video: 90s का वो दौर जब ऑफिस में न मोबाइल था, न स्ट्रेस; वीडियो देख नहीं हो रहा आंखों पर यकीन

Infosysn Old Video: 90 के दशक का इंफोसिस कैंटीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कर्मचारी बिना मोबाइल के हंसते-बातें करते दिख रहे हैं. वीडियो ने लोगों को उस दौर की याद दिला दी जब काम में स्ट्रेस नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और सुकून भरे लंच ब्रेक हुआ करते थे.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:11 PM IST
Infosys Video: सोशल मीडिया पर 1990 के दशक का इंफोसिस बेंगलुरु कैंपस का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो लोगों को उस दौर की याद दिला रहा है जब जिंदगी काफी सरल हुआ करती थी. न मोबाइल फोन थे, न सोशल मीडिया, बस लंच ब्रेक में सहकर्मियों से बातचीत, हंसी-मजाक और दोस्ती थी. वीडियो में कर्मचारी कैंटीन में बैठकर मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं और एक-दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं. लोगों ने कहा कि इस वीडियो को देखकर एहसास होता है कि उस दौर में ऑफिस लाइफ कितनी हल्की-फुल्की और खुशहाल थी.

 फिट और खुश दिखते कर्मचारी

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों ने ध्यान दिलाया कि उस दौर के कर्मचारी न सिर्फ रिलैक्स दिख रहे थे बल्कि काफी फिट भी थे. किसी के हाथ में फोन नहीं था, न किसी के चेहरे पर टेंशन. सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि अब के दौर में तकनीक ने हमें जोड़ने के साथ-साथ अलग भी कर दिया है. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, “नो पॉटबेलीज़, नो सिगरेट्स, बस हंसी और सच्ची दोस्ती. क्या खुशनुमा दौर था वो.” कई लोगों ने कहा कि तब का आईटी कल्चर असली ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ सिखाता था.

90s के इंफोसिस कर्मचारियों की सफलता की कहानी

इस वीडियो के साथ कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए. एक यूजर ने लिखा कि वह ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इंफोसिस के शुरुआती 5000 कर्मचारियों में से एक थे. उन्होंने 38 साल की उम्र में रिटायर होकर करीब 100 करोड़ की संपत्ति हासिल की और आज भी सादा जीवन जी रहे हैं. वह फैंसी कार नहीं चलाते, बस एक सामान्य फ्लैट में रहते हैं, लेकिन उनकी नेट वर्थ 200-300 करोड़ के बीच है. वीडियो ने लोगों को याद दिलाया कि इंफोसिस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि कई सफलताओं की शुरुआत थी.

एक अन्य यूजर ने बताया कि उन्होंने 90s में इंफोसिस भुवनेश्वर कैंपस के ‘Catch Them Young’ प्रोग्राम में हिस्सा लिया था. उस वक्त स्कूल के कुछ चुनिंदा छात्रों को समर कैंप के लिए चुना गया था, जहां उन्हें कोडिंग सिखाई जाती थी और एक-एक इंजीनियर को उनका मेंटर बनाया जाता था. उस समय का माहौल शिक्षा, सहयोग और सीख से भरा हुआ था. इस वीडियो ने उस दौर की सादगी, मेहनत और सकारात्मक माहौल को फिर से याद करा दिया है, जब इंफोसिस सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सपनों की शुरुआत थी.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Infosys Video

