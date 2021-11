कपड़ा सुखाने बालकनी पर आई बुजुर्ग महिला, फिसलकर 19वें फ्लोर से गिरी; जानें फिर क्या हुआ

Viral Video: आजकल बड़े शहरों में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग मौजूद हैं, जहां लोग छोटी सी बालकनी में बैठते हैं और कपड़ा सुखाते हैं. हालांकि, इन ऊंचे बिल्डिंग्स के बालकनी पर ध्यान से रहना चाहिए. एक छोटी सी गलती और बड़ी घटना हो सकती है. कुछ ऐसा ही चीन के एक ऊंची इमारत में हुई, जब एक बुजुर्ग महिला कपड़ा सुखाने के लिए बालकनी पर आई, लेकिन 19वें फ्लोर से फिसलकर गिर पड़ी. इसके बाद एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिससे बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू कर लिया गया.

कैमरे में कैद एक ड्रमैटिक मोमेंट में, एक 82 वर्षीय महिला को पूर्वी चीन में एक इमारत की 19वीं मंजिल से गलती से गिरने के बाद कपड़े के रैक से उल्टा लटके हुए देखा गया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, महिला दक्षिणी चीन (Southern China) के जियांग्सु प्रांत (Jiangsu Province) के यंग्ज़हौ (Yangzhou) में अपने अपार्टमेंट की 19वीं मंजिल की बालकनी पर अपने कपड़े सुखा रही थी, जब उसका एक्सीडेंट हुआ.

भयावह वीडियो में महिला के दोनों पैर 18वीं मंजिल की बालकनी के कपड़े के रैक पर फंसे हुए थे और बॉडी 17वीं मंजिल की बालकनी पर लटका हुआ था. उसे बचाने के लिए दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे. बचाव दल ने उसे 18वीं मंजिल और 17वीं मंजिल से पकड़ लिया और एक सुरक्षा रस्सी बांध दी. 18वीं मंजिल के कर्मचारियों ने बुजुर्ग को ऊपर खींच लिया और उसी समय 17वीं मंजिल पर मौजूद लोगों ने उसे ऊपर उठा लिया. उसे सफलतापूर्वक सुरक्षित वापस लाया गया और कोई चोट नहीं आई.

An 82-year-old woman was seen dangling upside down from a clothes rack after falling from the 19th floor of a building in eastern China’s Jiangsu province. pic.twitter.com/Y4yvFRNBo8

