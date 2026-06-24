Shark Liver Kajal: आज के समय में मार्केट में तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. काजल, आईलाइनर और मेकअप की इतनी सारी वैरायटी आसानी से मिल जाती हैं कि खरीदने वाले लोग हैरान रह जाते हैं. लेकिन अब कई लोग दोबारा नेचुरल और पुराने पारंपरिक प्रोडक्ट्स की तरफ लौट रहे हैं.
इसी वजह से ओमान का एक खास काजल इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. खास बात यह है कि यह काजल किसी पेड़-पौधे या हर जगह मिलने वाले सामान से नहीं, बल्कि शार्क मछली के जिगर यानी लिवर से तैयार किया जाता है. यह काजल इतना दुर्लभ है कि इसे दुनिया में सिर्फ एक खास जगह पर पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है. ओमान का मसीरा द्वीप इस अनोखे काजल के लिए मशहूर है. यहां रहने वाली महिलाएं कई पीढ़ियों से इस कला को संभालती आ रही हैं. उनके हाथों से तैयार किया गया यह काजल आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है.
ओमान के पूर्वी तट पर स्थित मसीरा द्वीप अपनी समुद्री संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है. इसी जगह पर बनने वाले पारंपरिक काजल को लोकल भाषा में 'कुहल' या 'सरमा' के नाम से जाना जाता है. यहां की महिलाओं ने इस काजल को बनाने की कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है. पहले के समय में यह काजल घरों में ही तैयार किया जाता था और इसका इस्तेमाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि पारंपरिक मान्यताओं के तौर पर भी किया जाता था. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह काजल आंखों को ठंडक देता है और आंखों के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि, इसके स्वास्थ्य संबंधी दावों को वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह साबित नहीं किया गया है.
इस खास काजल को तैयार करने की प्रक्रिया काफी लंबी और मेहनत वाली होती है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले शार्क मछली के जिगर का इस्तेमाल किया जाता है. जिगर से मिलने वाले तेल को कई स्टेप्स से गुजारा जाता है, जिसके बाद काजल तैयार होता है. परंपरागत तरीके के मुताबिक, शार्क के जिगर को पहले कुछ समय के लिए छाया में रखा जाता है, जिससे वह अच्छी तरह तैयार हो सके. इसके बाद उसे साफ करके गर्म किया जाता है. गर्म करने के दौरान उसमें से तेल निकलता है, जिसे अलग करके छाना जाता है.
इसके बाद इस तेल को ठंडा किया जाता है और धीरे-धीरे इसे बारीक रूप देकर काजल जैसा तैयार किया जाता है. पूरी प्रक्रिया हाथ से की जाती है. इसमें मशीन या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता. यही वजह है कि इसे बनाने में काफी समय लगता है और इसकी कीमत भी ज्यादा होती है.
इस काजल की सबसे बड़ी खासियत इसकी यूनिकनेस है. जहां आम काजल बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, वहीं यह काजल बेहद सीमित मात्रा में बनाया जाता है. इसके अलावा इसका गहरा काला रंग और लंबे समय तक टिके रहने की वजह से भी लोग इसे पसंद करते हैं. पारंपरिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद करने वाले लोग इसे खास मानते हैं. मसीरा द्वीप पर आने वाले कई पर्यटक भी इस काजल को खरीदने में रुचि दिखाते हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक मेकअप प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक पुरानी संस्कृति और स्थानीय कला की निशानी है.
आज जब ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बड़े ब्रांड्स और फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ऐसे समय में मसीरा द्वीप का यह काजल पुरानी परंपराओं को जिंदा रखे हुए है. हालांकि, समुद्री नियमों और शार्क मछली के संरक्षण से जुड़े कानूनों के कारण इसका उत्पादन पहले की तुलना में बेहद कम हो गया है. इसके बावजूद स्थानीय महिलाएं इस कला को बचाने की कोशिश कर रही हैं.
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