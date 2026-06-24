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न केमिकल, न फूल... शार्क के लिवर से बनता है ये खास काजल, दुनिया में है बेहद महंगा; तरीका कर देगा हैरान

शार्क के लिवर से बनने वाला यह खास काजल अपनी अनोखीपन और पारंपरिक बनाने के तरीके की वजह से दुनियाभर में चर्चा में है. ओमान के मसीरा द्वीप पर महिलाएं आज भी इसे पुराने तरीके से तैयार करती हैं. बिना किसी केमिकल के बनने वाला यह काजल न सिर्फ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि स्थानीय परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 24, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:10 AM IST
न केमिकल, न फूल... शार्क के लिवर से बनता है ये खास काजल, दुनिया में है बेहद महंगा; तरीका कर देगा हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@farsihaitham

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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