ओमान के पूर्वी तट पर स्थित मसीरा द्वीप अपनी समुद्री संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है. इसी जगह पर बनने वाले पारंपरिक काजल को लोकल भाषा में 'कुहल' या 'सरमा' के नाम से जाना जाता है. यहां की महिलाओं ने इस काजल को बनाने की कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है. पहले के समय में यह काजल घरों में ही तैयार किया जाता था और इसका इस्तेमाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि पारंपरिक मान्यताओं के तौर पर भी किया जाता था. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह काजल आंखों को ठंडक देता है और आंखों के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि, इसके स्वास्थ्य संबंधी दावों को वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह साबित नहीं किया गया है.