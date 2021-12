OMG: हेलीकॉप्टर बनाने के लिए गजब का देसी जुगाड़, कार का इंजन लगाकर उड़ा दिया आसमान में

Car Engine Helicopter: आपने सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ के कई सारे वीडियो देखे होंगे. लेकिन आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. दरअसल, ब्राजील के एक शख्स ने हेलीकॉप्टर बनाने के लिए एक गजब का देसी जुगाड़ लगाया और कार का इंजन लगाकर उसे आसमान में उड़ा दिया.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए हैं. इस शख्स ने अपनी काबिलियत के दम पर लोगों का दिल जीत लिया है. शख्स ने कार का इंजन लगाकर एक शानदार हेलीकॉप्टर (Helicopter) बना दिया और फिर इस हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ा भी दिया. इस शख्स की अब दुनियाभर में तारीफ हो रही है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स एक हेलिकॉप्टर को सबसे पहले सड़क पर लाता है. फिर वह इसे सड़क पर चलाने लगता है. इसके बाद देखते ही देखते हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शख्स ने यह हेलीकॉप्टर Volkswagen Beetle engine से बनाया है. वीडियो में लिखे गए कैप्शन से मालूम पड़ता है कि शख्स ने कार के इंजन से हेलिकॉप्टर बना दिया. देखें वीडियो-

Homem no interior do RN constrói helicóptero com restos de carros e motor de fusca, faz teste e decola. pic.twitter.com/4zpS1jvy9p

