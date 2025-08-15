Viral: एक दिन, एक गली... देश को साफ करने आया विदेशी! Video देख आप भी करेंगे तारीफ
Viral: एक दिन, एक गली... देश को साफ करने आया विदेशी! Video देख आप भी करेंगे तारीफ

Foreigner cleaning in India: एक दिन, एक गली को साफ करने की सीरीज के साथ शख्स ने भारत को गंदगी से मुक्त करने का चैलेंज लिया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:40 PM IST
Viral: एक दिन, एक गली... देश को साफ करने आया विदेशी! Video देख आप भी करेंगे तारीफ

Foreigner cleaning in India: भारत महान है और इससे चमचमाता महान बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी से मतलब देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है. देशभक्ति को दिखाने का ये एक अच्छा अंदाज भी हो सकता है. भारत की हर गली में साफ-सफाई रहे इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की है. हालांकि, देश के लोग सफाई से ज्यादा गंदगी फैलाते नजर आते हैं. शायद ये ही वजह है कि विदेश से आए शख्स को इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ा और उसने भारत की गलियों की सफाई करने का ठान लिया.

साफ-सफाई अभियान में जुटा विदेशी

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी को सफाई करते देखा जा रहा है. वीडियो की शुरुआत में शख्स ने कहा है कि वो आगामी 7 दिनों तक भारत की गली को साफ करने का प्रण ले रहा है. हर दिन, एक गली को साफ करने की सीरीज के तहत शख्स साफ-सफाई अभियान में लगा नजर आ रहा है.

वीडियो हुआ वायरल

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा ये वीडियो 4cleanindia नामक अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में स्वीडन निवासी शख्स को भारत के सड़क, पार्क और अन्य जगहों को साफ करते देखा जा रहा है. ये वीडियो सिर्फ स्वच्छता को बढ़ावा नहीं दे रहा है बल्कि लोगों को भी संदेश दे रहा है कि कैसे सभी देश के नागरिकों को साफ-सफाई में अपना योगदान देना चाहिए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खूब तारीफ बटोर रहा है शख्स

वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अगर गौर करें तो इसे खूब तारीफें भी सुनने को मिल रही है. सभी इस काम के लिए तारीफ करते दिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘इस आदमी ने जो प्रयास किया है उससे नगर निगम विभाग को शर्म आनी चाहिए.’ दूसरे यूजर ने लिखा कि आपकी सराहना करने के बजाय, मैं अपने समाज को साफ करने की कोशिश करूंगा और फिर आपको धन्यवाद दूंगा. तीसरे यूजर ने लिखा कि ‘आंखें खोल देने वाले काम के लिए शुक्रिया. भगवान, अब मैं कूड़ा नहीं फैलाऊंगा.’

