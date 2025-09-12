एक ही हाथ से उठा रहा परिवार की जिम्मेदारी, आंखों में आंसू ला देगी इस लड़के की दास्तां

Viral Video: किसी ने सही कहा है, "अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे. कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं." इसी बात को सही साबित करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना दुख कम लगने लगेगा. जो लोग छोटी-छोटी परेशानियों में ही हार मान लेते हैं. उन लोगें इस वीडियो से मोटिवेशन लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि स्ट्रगल लाइफ का एक पार्ट है. इससे डरना नहीं बल्कि लड़ना है. चलिए जानते हैं इस लड़के के बारे में.

एक ही हाथ से करता है डिलीवरी?

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो आपको मोटीवेट करते हैं. जो लोग जीवन में छोटी-छोटी परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं. ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स का एक हाथ नहीं है. उसके बावजूद ये पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते डिलीवरी बॉय का काम करता है. साथ ही बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लड़का एक ही हाथ से स्कूटी चलाकर फूड डिलिवर करने के लिए घर से निकलता है. इस बीच ये ट्रैफिक जाम में भी फंसता है. वीडियो देखकर लगता है कि परिवार की सारी जिम्मेदारियां इसी एक हाथ पर टिकी हैं. इसके बाद ये एक स्टेज पर दिखाई देता है. यहां ये लड़का बॉडी पोज बनाकर अपनी मसल्स को शो करता है.

यूजर ने लिखा, "स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ"

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @surajgaywal.15 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. इस लड़के के संघर्ष को लोग सलाम कर रहे हैं. आपको बता दें कि अब तक इस वीडियो पर 4.8 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं 49 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग इस लड़के की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.