एक ही हाथ से उठा रहा परिवार की जिम्मेदारी, आंखों में आंसू ला देगी इस लड़के की दास्तां
Hindi News

एक ही हाथ से उठा रहा परिवार की जिम्मेदारी, आंखों में आंसू ला देगी इस लड़के की दास्तां

Motivational Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जो एक ही हाथ से परिवार की जिम्मेदारियों को उठा रहा है. इस वीडियो को देखकर आपको अपना दुख बहुत कम लगेगा.

Sep 12, 2025, 11:04 PM IST
एक ही हाथ से उठा रहा परिवार की जिम्मेदारी, आंखों में आंसू ला देगी इस लड़के की दास्तां

Viral Video: किसी ने सही कहा है, "अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे. कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं." इसी बात को सही साबित करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना दुख कम लगने लगेगा. जो लोग छोटी-छोटी परेशानियों में ही हार मान लेते हैं. उन लोगें इस वीडियो से मोटिवेशन लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि स्ट्रगल लाइफ का एक पार्ट है. इससे डरना नहीं बल्कि लड़ना है. चलिए जानते हैं इस लड़के के बारे में.

एक ही हाथ से करता है डिलीवरी?
सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो आपको मोटीवेट करते हैं. जो लोग जीवन में छोटी-छोटी परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं. ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स का एक हाथ नहीं है. उसके बावजूद ये पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते डिलीवरी बॉय का काम करता है. साथ ही बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लड़का एक ही हाथ से स्कूटी चलाकर फूड डिलिवर करने के लिए घर से निकलता है. इस बीच ये ट्रैफिक जाम में भी फंसता है. वीडियो देखकर लगता है कि परिवार की सारी जिम्मेदारियां इसी एक हाथ पर टिकी हैं. इसके बाद ये एक स्टेज पर दिखाई देता है. यहां ये लड़का बॉडी पोज बनाकर अपनी मसल्स को शो करता है.
यह भी पढ़ें: एक पैर से स्टीयरिंग थामा और दूसरे पैर से ब्रेक, बिना हाथों से कैसे गाड़ी दौड़ा रहा ये लड़का

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूजर ने लिखा, "स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ"
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @surajgaywal.15 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. इस लड़के के संघर्ष को लोग सलाम कर रहे हैं. आपको बता दें कि अब तक इस वीडियो पर 4.8 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं 49 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग इस लड़के की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ." 
यह भी पढ़ें: पानी से बिस्किट का रहा था ये बुजुर्ग, फरिश्ता बनकर पहुंचा ये शख्स और फिर...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

one handed maninspiring videomotivational video

;