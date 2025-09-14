एक पैर टूटा, फिर भी बाइक का जुनून नहीं छूटा; शख्स का मजेदार वीडियो देख यूजर्स बोले - दूसरा बचा लेना भाई!

Viral Video: चोट लगने के बावजूद शख्स का बाइक का जुनून कम नहीं हुआ. प्लास्टर बंधे पैर के साथ वह दोस्तों की मदद से बाइक चलाता है. वीडियो वायरल हो गया और लोग उसकी हिम्मत व जज़्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Trending Photos
Viral Video: आजकल लोगों में बाइक का शौक ऐसा बढ़ा है कि चोट लगने या परेशानी होने पर भी वे इसे नहीं छोड़ते. हाल ही में एक वीडियो सामने आया, जिसने इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स का पैर टूटा होने के बावजूद उसका बाइक का जुनून कम नहीं हुआ. वह आराम करने के बजाय फिर से बाइक चलाने में मस्त है. यह वीडियो इतना मजेदार है कि देखने वाले हंसते-हंसते लोटपोट हो गए और कमेंट्स में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.
ये भी पढ़ें; Rapido बुक करके शख्स ने मांगी अनोखी मदद, राइडर चाहकर भी मना नहीं कर पाया, आखिर में कही ऐसी बात लोग कर रहे तारीफ
टूटा पैर, फिर भी बाइक चलाने का इरादा
वीडियो में साफ दिख रहा है कि शख्स का एक पैर प्लास्टर में बंधा हुआ है, लेकिन इसका असर उसके बाइक चलाने के शौक पर बिल्कुल नहीं पड़ा. वह दोस्तों की मदद से बाइक पर बैठता है और बड़े जोश के साथ चलाने की कोशिश करता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अपना प्लास्टर वाला पैर बाइक के साइड सेफ्टी गार्ड पर रखता है और धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. फिर वह पैर को पैडल पर टिकाकर मुस्कुराते हुए आगे निकल जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.
वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. कई लोगों ने कमेंट कर लिखा कि ऐसा जुनून सब में नहीं होता. उनका कहना है कि अगर किसी के मन में शौक और जज़्बा हो तो कोई भी परेशानी उसे रोक नहीं सकती. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इस शख्स की हिम्मत और जज़्बे की तारीफ कर रहे हैं .
ये भी पढ़ें; ये है दुनिया का सबसे अजीब जानवर, जो मुंह से पैदा करता है बच्चे; क्या आप जानते हैं इसका नाम?
सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार
वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर anilbhatia_cc नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया हैं. जिसे अब तक 32 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 2 लाख 34 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “ये तो सच्चा बाइक लवर है.” वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, “भाई दूसरा पैर भी बचा लेना, नहीं तो बाइक ही सब कुछ बन जाएगी.” कई लोगों ने शख्स की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि ऐसे लोग ही जुनून से सफलता हासिल करते हैं.